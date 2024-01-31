Тринчер тоже попала под 'раздачу' Иванова и Петрова: певица и скандальные ведущие обменялись бранью

Украинская певица Анна Тринчер также попала в немилость к ведущим канала "Исландия ТВ" Сергею Иванову и Владимиру Петрову. Последние назвали 22-летнюю артистку "тупой п**дой".

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Под "раздачей" звезда оказалась из-за того, что в интервью Маше Ефросининой сказала, как ей страшно остаться без блога, потому что она зарабатывает на нем. Петров и Иванов заявили, что "страшно, это когда тебя 4 российских оккупанта насилуют". Ответ на это появился в Instagram Тринчер.

"Страшно, п**да тупая, когда, бл*ть, насилуют, с*ка, 4 русских оккупанта. Это страшно. А не то, что ты, с*ка ,тупая п**да, не можешь выложить что-то о войне в свой" йо**ный Instagram", – сказал один из спикеров.

В ответ Тринчер признала, что выразилась некорректно и будет пытаться в дальнейшем становиться лучшей версией себя.

Однако она также назвала Иванова и Петрова "идиотами" и заявила, что не упадет до уровня трехэтажной брани.

"Я живу в своем окружении, где мужчины открывают мне дверь, общаются со мной уважительно, на "вы", пока мы вместе не решим перейти на "ты", уважают мое мнение, заступаются за меня и это очень взаимно! С таким "мужским" проявлением я сталкиваюсь крайне редко, тем более медийно. Это просто фу. Я искренне считаю, что не сделала ничего критически плохого, чтобы услышать в свою сторону "тупая п**да". Очень хочу, чтобы таких людей кенселили", – написала Тринчер и послала двух ведущих на три буквы.

Тем временем Петров продолжает публично травить репера Alyona Alyona за внешность, а интервьюер Алина Доротюк, которую ведущие назвали "некрасивой", собирается подавать в суд.

Как писал OBOZ.UA, досталось и подписницам Петрова, которых он назвал "немножко Alyona Alyona" и "курятником". В хамской манере ведущий отвечает и мужчинам, просящим его остановить поток желчи.

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