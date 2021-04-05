Третій сосок і заяча губа: Том Гарді, Меттью Перрі та інші зірки з особливостями тіла. Фото

У багатьох є фізичні вади, які вони намагаються приховати від інших. І зірки, звичайно ж, не виняток.

Деякі генетичні нюанси не завжди можна виправити, але дехто із знаменитостей взагалі не збирається цього робити. OBOZREVATEL дізнався, які дефекти тіла є у світових акторів і виконавців.

Том Гарді

У зірки "Венома" весь час зігнутий мізинець правої руки, і на ньому не вистачає верхньої фаланги. Якщо придивитися до його знімків, то цю особливість можна помітити скрізь. Річ у тім, що Гарді відрубав собі шматок пальця, коли різав м'ясо на обробній дошці. Актор зачепив сухожилля, через що палець тепер не розгинається.

Нік Джонас

Цю особливість нелегко помітити, оскільки виконавець постарався зробити свою посмішку рівною і білосніжною. Але у співака цілих три передніх зуби, а не два, як у всіх.

Меттью Перрі

В актора культового серіалу "Друзі" не вистачає частини середнього пальця на правій руці. У дитинстві, ще в дитячому садку, маленькому Меттью притиснуло палець дверима. З чуток, йому прищемили руку з необережності інші дітлахи. Лікарям тоді довелося ампутувати верхню фалангу пальця майбутньої зірки.

Хоакін Фенікс

Актор має свій дефект із народження. Річ у тім, що Хоакін народився із заячою губою. Зараз він часто носить вуса, тому його особливість не впадає в око. Також погляд притягує його великий шрам на обличчі.

Тільда Свінтон

В акторки, яка раніше назвала себе квірком, є третій сосок. Він маленький і, звичайно, нефункціональний. Також Тільда жодного разу не збиралася його позбутися. Своїм братам у дитинстві вона з гордістю говорила, що це – мітка відьми.

Ештон Катчер

Один із найвідоміших красенів Голлівуду теж не без вад. Часто в американських телешоу актор сам показує свою ліву ногу, на якій зрослися середні пальці. Катчер вважає, що це його фішка.

OBOZREVATEL раніше публікував: