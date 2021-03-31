Мейхер, Седокова, Астафьева: названы украинские звезды с самой большой грудью. Видео

Звезды украинской сцены Даша Астафьева, Анна Седокова и Надежда Мейхер покорили публику не только невероятной харизмой и профессионализмом, но и впечатляющими формами.

Подробнее об этом рассказывается в сюжете программы "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Так, Даша Астафьева внушающим размером груди смогла привлечь внимание основателя известного мужского журнала Playboy Хью Хефнера.

А вот о том, настоящие ли формы у певицы Анны Седоковой, до сих пор продолжаются споры. Сама же артистка в своих интервью утверждает, что такой грудью ее наградила природа.

Надежда Мейхер, которую фанаты считают олицетворением группы "ВИА Гра", недавно призналась, что большой размер груди стал для нее настоящей тяжестью.

"Оставь меня в покое. Мне противно уже говорить на эту тему", – ответила она ведущему Славе Демину, когда речь зашла об этом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка с самой большой грудью похвасталась пикантными фото. Мила Кузнецова покрасовалась перед подписчиками в сексуальном белье черного цвета. Свой образ она дополнила диадемой и серьгами.