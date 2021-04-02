Вы их не узнаете: как выглядели до славы Кайли Дженнер, Николь Кидман и другие звезды

Иногда для успеха в шоу-бизнесе мало одного лишь таланта и упорной работы. Порой слава требует конкретного изменения имиджа и даже хирургического вмешательства.

Тогда в шаге от славы некоторые начинающие актрисы и певицы решаются на кардинальные перемены во внешности. OBOZREVATEL узнал, как выглядели всемирно известные звезды до того, как стали знаменитыми.

1. Кайли Дженнер, 23 года

Модель и звезда шоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер вложила в себя сотни тысяч долларов, чтобы сформировать желанный образ. Она сделала череду пластических операций, добавила объема в грудь и попу, сделала талию и полностью "перекроила" лицо. Кайли не отрицает, что стала завсегдатаем хирургического кабинета, поскольку интернет пестрит ее красноречивыми фото с юности.

2. Кэти Перри, 36 лет

От природы у певицы русые волосы, которые в юности она мелировала. Любопытно, что Кэти в детстве и вовсе была блондинкой. Но решив "оседлать шоу-бизнес", Кэти отрезала каре и превратилась в жгучую брюнетку.

3. Николь Кидман, 53 года

Актриса Николь Кидман для ролей в своих первых фильмах еще не красила волосы и не переделывала брови. Так, в кинокартинах "Рождество в буше", "Бандиты на велосипедах", "Оседлавший ветер" она предстала перед зрителями рыжеволосой кучерявой девушкой, а вот с началом 90-х актриса начинает осветлять волосы и укладывать кудри в более спокойные локоны. Сейчас она полностью избавилась от курчавости, о чем, по всей видимости, жалеет. Для нового сериала "Отыграть назад" Николь снова перекрасилась в рыжий и в каждой сцене появлялась с идеальными мелкими локонами.

4. Мадонна, 62 года

Будучи студенткой, Мадонна Луиза Чикконе подрабатывала моделью, участвуя в откровенных и хорошо оплачиваемых фотосессиях. На этом фото можно заметить, сколько усилий у нее ушло на то, чтобы полностью изменить внешность. Певица в несколько раз высветляла волосы, научилась носить "агрессивную" и вызывающую одежду: корсеты и чулки. Также артистка кардинально изменила форму бровей.

5. Леди Гага, 35 лет

Как и Мадонне, Леди Гаге пришлось вытравливать свой цвет, чтобы добиться идеального блонда. Изменился и стиль певицы: ей пришлось примерять на официальные выходы самые эпатажные наряды, которые только можно представить, вплоть до платья из сырого мяса. По слухам, Гага делала ринопластику, но сама певица отрицает это: "Я никогда не делала пластических операций. Я художник, и у меня есть право решать, какой меня должен принимать мир".

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