Редкие фото звезд в молодости, которые мы не видели

Время летит так быстро, что мы не замечаем, как взрослеют наши дети. Знаменитости тоже не молодеют. Многие из звезд 90-х уже перешагнули 50-летний рубеж.

К счастью, есть фотографии, на которых мы можем увидеть знаменитостей в годы их бурной молодости. OBOZREVATEL решил поддаться ностальгии и собрал редкие снимки зарубежных селебрити, которые не публиковали в журналах и газетах.

1. Роберт Дауни-младший

Американскому актеру, звезде "Железного человека", уже 56 лет. Мы его помним как героя многих культовых фильмов 90-х: "Меньше чем ноль", "Служители закона", "Шансы есть", "Эйр Америка", "Любовный треугольник" и многих других. Известно, что в 1996 году Дауни-младший серьезно пристрастился к запрещенным веществам и даже получил тюремный срок за хранение наркотиков.

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2. Анджелина Джоли

Популярность к одной из самых знаменитых актрис мира пришла еще в 90-х годах благодаря ее съемках в фильмах "Джиа", "Хакеры" и "Прерванная жизнь". Как необычно ее видеть сейчас без многочисленных тату на теле и с короткой стрижкой.

3. Джонни Депп, Пенелопа Крус и Мэрилин Мэнсон

Эта звездная троица засветилась вместе 29 марта 2001 года на премьере фильма "Кокаин" в Лос-Анджелесе. Они пришли вместе в Китайский театр, что в Голливуде. И если двух актеров главных ролей киноленты привычно видеть вдвоем на премьере, то как к ним затесался рок-музыкант, остается загадкой.

4. Брюс Уиллис и Деми Мур

Этот кадр был сделан в 1991 году, когда влюбленные еще состояли в официальном браке. Знаменитости были запечатлены во время отдыха на пляже. Деми Мур сидела на коленях у своего экс-возлюбленного, крепко обнимая его за шею, в то время как Брюс закрыл глаза от наслаждения. Отметим, что Мур и Уиллис были женаты с 1987 по 2000 года. В их браке появилось трое дочерей.

5. Памела Андерсон и Томми Ли

Эта страстная парочка попала в объектив в 1995 году, в тот самый год, когда они поженились после 4-дневного знакомства. Памела на открытии Hard Rock Hotel & Casino в Лас-Вегасе блистала в красно-розовом латексном мини, а ее новоиспеченный супруг был в белой майке-алкоголичке. И если их фото, где они прямо позируют на камеру, разлетелось по таблоидам, то фото страстного поцелуя журналисты приберегли для архива.

Отметим, что брак звезды "Спасателей Малибу" с барабанщиком Mötley Crüe был омрачен сливом снятого знаменитостями домашнего видео.

6. Виктория Бэкхем

Это сейчас мы знаем Викторию Бэкхем как бизнесвумен, которая создала несколько коллекций джинсовой одежды, солнечных очков и сумок. Но, еще перед тем, как стать знаменитой и начать петь в поп-группе "Spice Girls", она была обычным подростком с пухлыми щеками и не следила за модой. Виктория в начале 90-х была ученицей театральной школы "Джейсон", а также выступала в полулюбительской группе "Persuasion".

7. Майк Тайсон

Многократный чемпион мира по боксу в юности был далеко не таким брутальным мачо, как сейчас. Майк был слабохарактерным и совершенно не мог постоять за себя. Над ним издевались как одноклассники, так и старший брат. Также известно, что Тайсон с детства обожал голубей. Перелом в его характере случился, когда на его глазах местный хулиган оторвал голову голубю. Майк впал в ярость и жестоко избил подростка. После этого будущий боксер часто попадал в исправительные колонии, пока не встретил своего первого тренера по боксу.

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