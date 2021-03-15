Звезды известных фильмов и сериалов изменились до неузнаваемости

Некоторые актеры становятся звездами, даже после маленькой эпизодической роли в перспективной киноленте. Среди знаменитостей есть те, которые обрели популярность еще детьми, но спустя годы их практически невозможно узнать.

OBOZREVATEL собрал фото актеров в молодости и сейчас. Они стали совсем другими.

Медисон Де Ла Гарза – "Отчаянные домохозяйки"

Медисон Де Ла Гарза в семь лет сыграла роль озорной девочки в известном сериале "Отчаянные домохозяйки". Актрисе сейчас 19 лет и она потрясающе изменилась.

Кристина Риччи – "Семейка Аддамс"

Кристина Риччи сыграла в киноленте "Семейка Аддамс" в 11 лет. Впоследствии она снималась во многих фильмах с самыми известными звездами Голливуда. Кроме того, Кристина сейчас является лицом известного бренда Louis Vuitton.

Макс и Чарли Карвер – "Отчаянные домохозяйки"

Братья Макс и Чарли Карвер в 20 лет снимались в сериале "Отчаянные домохозяйки", который сделал их безумно популярными. Сейчас близнецы продолжают актерскую карьеру.

Дэрил Сабара – "Дети шпионов"

Дэрил Сабара в 9 лет снялся в фильме "Дети шпионов", который принес актеру мировую славу. Дэрил сейчас также развивает карьеру, а недавно у него родился сын.

Джейсон Сигел – "Как я встретил вашу маму"

Джейсон Сигел начал свою карьеру в 18-летнем возрасте, он играл в фильмах "Мертвец в колледже" и "Не могу дождаться". Сейчас актер снимается в известных кинолентах, также продолжает работать продюсером и сценаристом.

Элисон Ханниган – "Как я встретил вашу маму" и "Баффи – истребительница вампиров"

С 1990 года Элисон Ханниган начала сниматься в короткометражных лентах и рекламных роликах. Настоящую популярность в 2005 году Ханниган получила в телесериале "Как я встретил вашу маму". Она играла Лили Олдрин, которая была подругой главного героя.

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