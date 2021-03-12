20 лет назад и сейчас: звезды доказали нелепость трендов 2000-х

Начало 2000-х – время голых животов, ярких цветов в одежде и автозагара. Эти годы стали рассветом карьеры таких звезд, как Пэрис Хилтон, Линдси Лохан и Бритни Спирс.

Мода "гламурных нулевых" была поистине беспощадной, а на фотографии тех лет без слез невозможно взглянуть. OBOZREVATEL решил вспомнить, как одевались известные зарубежные звезды 20 лет назад и сравнить, в чем они появляются на публике сейчас.

Энн Хэтэуэй

Все атрибуты начала 2000-х на одном фото: на Энн Хэтэуэй максимально приталенная рубашка, гигантский галстук, джинсы прямого кроя с заниженной талией и остроносые туфельки, которые в случае опасности можно задействовать в качестве холодного оружия.

Кристина Агилера

Агилера в начале нулевых могла похвастаться плоским животом и не отказывала себе в удовольствии делать это на постоянной основе. Так, на этом фото певица продемонстрировала юбку с "модной" заниженной талией, обилие шнуровки, странный золотой принт на одежде и цветные пряди в волосах.

Пэрис Хилтон

Начало "нулевых" можно назвать временем Пэрис Хилтон. Каждый ее выход ловили папарацци, поэтому она не уставала удивлять публику своим видом. К примеру, этот ее наряд больше подходит для похода на пляж, нежели в люди. Свой лук Пэрис дополнила конским хвостом с начесом, сумочкой на пластмассовом ремешке, босоножками на шпильке и ярким мейком.

Линдси Лохан

В 2000-е на пике популярности был автозагар, что и демонстрируют звезды на собственном примере. Однако Линдси Лохан в стремлении замазать свои веснушки порой слишком усердствовала, что придавало ее лицу неестественный оттенок.

Келли Кларксон

Известная певица не могла избавиться от привычки 90-х носить штаны вместе с платьем, а потому смело появлялась на публике в таком наряде и в 2000-х. Свой лук она дополнила массивным ожерельем, поясом и босоножками на высокой платформе.

Бритни Спирс

Вельветовый спортивный костюм и маленькая сумочка – классика начала 2000-х. В таком виде Бритни Спирс поймали во время шопинга. Спортивный шик дополняли очки и ожерелье.

Памела Андерсон

Узкие короткие футболки с провокационными надписями были в тренде в то время, что и продемонстрировала модница Памела Андерсон на своем примере. Образ она дополнила джинсами с низкой посадкой, очками и бусами. Стоит также присмотреться к модной тогда форме бровей, которые следовало выщипывать до ниточки.

OBOZREVATEL ранее сообщал: