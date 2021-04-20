Как сейчас выглядят пары из культовых мелодрам конца 90-х. Фото

Вспоминая любимые киноленты, в памяти всплывает ряд мелодрам с обаятельными актерами, которым удалось показать на экране настоящую химию.

Благодаря их профессиональной игре многие спустя десятилетия вспоминают "Жестокие игры", "Ноттинг Хилл" и другие кинокартины с теплым чувством в душе. OBOZREVATEL узнал, как сейчас выглядят сыгравшие в этих картинах актеры.

Анна и Уильям ("Ноттинг Хилл", 1999)

В фильме "Ноттинг Хилл" обычный парень становится возлюбленным известной актрисы. Сыгравшие главных персонажей Джулия Робертс и Хью Грант в особом представлении не нуждаются. Недавно Хью засветился с Николь Кидман в нашумевшем сериале "Отыграть назад".

Кимберли и Майкл ("Свадьба лучшего друга", 1997)

Пара, свадьбе которой на протяжении киноленты так хотела помешать героиня Джулии Робертс, получилась по-настоящему милой и трогательной. К сожалению поклонников, сыгравшая роль невесты Кэмерон Диас навсегда покончила с актерской карьерой, посвятив свою жизнь семье и написанию книг о здоровье. А вот ее партнер по фильму Дермот Малруни продолжает сниматься в кино до сих пор.

Джейми и Лэндон ("Спеши любить", 2002)

При просмотре романтической картины "Спеши любить" тяжело было не расплакаться, настолько актеры передали боль из-за своей обреченной любви. Здесь обыграна история любви двух противоположностей, хулигана и примерной ученицы, в исполнении Шейна Уэста и Мэнди Мур. Сейчас актеры не только снимаются, но и занимаются музыкой. Шейн поет в составе рок-группы Twilight Creeps, а Мур выступает как сольная певица. Кроме того, Мэнди продолжает уже на протяжении 5 сезонов сниматься в чувственном сериале "Это мы".

Гарри и Салли ("Когда Гарри встретил Салли", 1989)

Лента "Когда Гарри встретил Салли" не раз признавалась одной из лучших среди романтических фильмов всех времен. Билли Кристал и Мег Райан отлично справились с ролями друзей, которые тайно влюблены в друг друга. Райан в последние несколько лет не появлялась на большом экране, Кристал же продолжает сниматься.

Себастьян и Аннет ("Жестокие игры", 1999)

Не поверить в любовь персонажей фильма "Жестокие игры", которых сыграли Риз Уизерспун и Райан Филлипп, было сложно. Ведь между актерами разгорелись чувства и в реальной жизни, которых потом хватило на 8 счастливых лет брака. К сожалению, Филлипп не может похвастаться таким же головокружительным успехом, какого достигла его бывшая супруга Уизерспун.

OBOZREVATEL ранее писал: