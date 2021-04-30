Как выглядят без макияжа Джей Ло, Энистон и другие звезды 40+. Фото с мейкапом и без

Знаменитости любят быть всегда в тренде. И мода на натуральность, в том числе отсутствие макияжа, не стала исключением.

Так, многие актрисы начали бесстрашно делиться в сети своими селфи без косметики. Некоторые благодаря этому визуально "сбросили" несколько лет, другие же, наоборот, начали выглядеть на свой настоящий возраст. OBOZREVATEL узнал, как же выглядят на самом деле звезды первой величины без боевой голливудской раскраски на лице.

Джиллиан Андерсон

Звезде "Секретных материалов" и нашумевшего подросткового сериала "Половое воспитание" Джиллиан Андерсон уже 52 года. Актриса до сих пор пытается поддерживать свой статус секс-символа после роли агента Скалли в "Секретных материалах" – и ей это неплохо удается. Так выглядеть "за 50" без макияжа мечтает чуть ли не каждая. Мимические морщинки и веснушки только придают Джиллиан обаяния.

Дженнифер Лопес

Актриса и певица тщательно следит за своим здоровьем и внешним видом. 51-летняя Дженнифер отказалась от кофе, вредной пищи и алкоголя, чтобы сохранить молодость. Она всегда тщательно увлажняет и очищает кожу. Поэтому звезде фильма "Стриптизерши" не стыдно показаться без макияжа.

Шэрон Стоун

Звезда фильма "Основной инстинкт" продолжает восхищать миллионы мужчин своей внешностью. Шэрон с годами не теряет былого обаяния и красоты и легко показывает себя без макияжа не только родным и близким, но и многочисленным фолловерам. Легкие морщинки только придают очарования и естественности Стоун. Важно отметить, что актриса категорически против уколов красоты и по возможности отказывается от декоративной косметики.

Чтобы выглядеть моложе, нужно просто быть грациозной, милой и, наверное, где-то слегка наивной!

Риз Уизерспун

Риз Уизерпун в сети – это совершенно другой человек. Она ведет отдельно собственный профиль прочитанных книг, а на своей официальной страничке публикует снимки без макияжа. Как и Шэрон Стоун, Риз выступает против вмешательств пластического хирурга и не собирается менять свои мимические морщинки на "пластмассовое" лицо куклы.

Шарлиз Терон

Экранная возлюбленная Киану Ривза в фильме "Сладкий ноябрь" делает селфи сразу после сна и выглядит безупречно. Секрет красоты Шарлиз – правильный уход за кожей лица в сочетании со здоровым образом жизни. Актриса активно занимается йогой и следует бьюти-советам своей мамы.

Каждый день я использую крем для лица с высоким уровнем spf. Обязательно! Даже зимой, даже когда пасмурно – постоянно. И не с уровнем защиты SPF 15, а со всеми 50! Для кожи очень важно увлажнение, к этому меня приучила еще моя мама. И всегда пробую новые увлажняющие средства. Так кожа не выработает иммунитет к одному продукту.

Мила Йовович

Звезда "Обители зла" – мама троих дочерей, при этом она выглядит среди них, как старшая сестра. 45-летняя Йовович не тратит время на косметику, посвящая все свое время детям и домашним делам. В перерывах от суеты актриса успевает делать селфи, показывая свою естественную красоту.

Дженнифер Энистон

52-летнюю Дженнифер Энистон поклонники редко видят без макияжа. Чаще всего ее ловят без мейка папарацци сразу после пробежки или на выходе из спортзала. На этом фото актрису можно увидеть во время съемок сериала "Утреннее шоу". Энистон не успела помыть голову и нанести макияж, но при этом не постеснялась сделать селфи и залить в сеть.

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