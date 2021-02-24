Топ-7 знаменитостей, чей настоящий рост удивит даже их поклонников

Наблюдая за знаменитостями лишь на экране смартфона или телевизора, мы не всегда представляем, какого роста они могут быть в реальной жизни.

Кто-то из артистов предпочитает носить высокую платформу, чтобы в кадре казаться выше, а кто-то специально соглашается на съемки только с актерами низкого роста, чтобы на фоне не казаться коротышкой. OBOZREVATEL собрал подборку всемирно известных звезд необычного роста.

1. Джим Керри, рост – 187 сантиметров

Комедийный актер Джим Керри гораздо выше в реальности, чем кажется на экране. Зачастую он снимается в фильмах и сериалах с актрисами похожего роста, чтобы не выглядеть слишком долговязым в кадре.

2. Тильда Суинтон, рост – 179 сантиметров

Актриса Тильда Суинтон, которая ранее заявила о том, что является квир-человеком, не стесняется и своего роста. Об этом можно судить по тому, что Суинтон часто выходит на красную дорожку под руки со своими коллегами низкого роста.

3. Том Круз, рост – 169 сантиметров

Наверное, единственный недостаток этого голливудского красавчика и секс-символа – его рост. К тому же, Том Круз имеет огромные комплексы по этому поводу, из-за чего носит обувь либо с огромной платформой, либо со стельками внутри. Так, он не раз заявлял, что его рост – 5 футов 9 дюймов (175 см), но СМИ уже давно узнали правду.

4. Леди Гага, рост – 155 сантиметров

Леди Гага завоевала любовь зрителей как певица, актриса и эпатажная знаменитость. У нее больше четырехсот наград, в том числе победа на American Music Awards, шесть Грэмми, две NRJ Music Awards и пять World Music Awards. На пути к всемирной славе Леди Гаге не стал препятствовать ее маленький рост, хотя в начале карьеры звезда часто появлялась в обуви на огромных каблуках.

5. Риз Уизерспун, рост – 154 сантиметра

Обладательница "Оскара" и многих других кинонаград отличается своим невысоким ростом – 154 сантиметра. Известно, что режиссеры часто меняли ракурс съемки, чтобы Риз была в кадре выше и не сильно отличалась от своих киношных подруг. При этом в ее биографии насчитывается более 50 фильмов, два брака и трое детей.

6. Дэнни Де Вито, рост – 150 сантиметров

Дэнни обладает отличным характером и блестящей карьерой для человека, рост которого составляет лишь 150 сантиметров. Первый успех к актеру пришел после съемок в фильме "Такси". После этой картины он снялся во множестве запоминающихся и интересных фильмов, основал продюсерскую компанию "Jersey Films" и заслужил всеобщее признание.

7. Кортни Кардашьян, рост – 149 сантиметров

Наш рейтинг замыкает сестра знаменитых Ким Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер. Несмотря на свой низкий рост, Кортни смогла прославиться как актриса и фотомодель. Сейчас она занимается бизнесом, а именно бутиками детской одежды в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

OBOZREVATEL ранее писал: