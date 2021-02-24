Топ-7 знаменитостей, чей настоящий рост удивит даже их поклонников

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Люди
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Риз Уизерспун, Том Круз

Наблюдая за знаменитостями лишь на экране смартфона или телевизора, мы не всегда представляем, какого роста они могут быть в реальной жизни.

Кто-то из артистов предпочитает носить высокую платформу, чтобы в кадре казаться выше, а кто-то специально соглашается на съемки только с актерами низкого роста, чтобы на фоне не казаться коротышкой. OBOZREVATEL собрал подборку всемирно известных звезд необычного роста.

1. Джим Керри, рост – 187 сантиметров

Комедийный актер Джим Керри гораздо выше в реальности, чем кажется на экране. Зачастую он снимается в фильмах и сериалах с актрисами похожего роста, чтобы не выглядеть слишком долговязым в кадре.

Джим Керри в реальности гораздо выше, чем в фильмах

2. Тильда Суинтон, рост – 179 сантиметров

Актриса Тильда Суинтон, которая ранее заявила о том, что является квир-человеком, не стесняется и своего роста. Об этом можно судить по тому, что Суинтон часто выходит на красную дорожку под руки со своими коллегами низкого роста.

Тильда Суинтон не стесняется своего высокого роста

3. Том Круз, рост – 169 сантиметров

Наверное, единственный недостаток этого голливудского красавчика и секс-символа – его рост. К тому же, Том Круз имеет огромные комплексы по этому поводу, из-за чего носит обувь либо с огромной платформой, либо со стельками внутри. Так, он не раз заявлял, что его рост – 5 футов 9 дюймов (175 см), но СМИ уже давно узнали правду.

Рост Тома Круза можно увидеть на контрасте с высокой Николь Кидман

4. Леди Гага, рост – 155 сантиметров

Леди Гага завоевала любовь зрителей как певица, актриса и эпатажная знаменитость. У нее больше четырехсот наград, в том числе победа на American Music Awards, шесть Грэмми, две NRJ Music Awards и пять World Music Awards. На пути к всемирной славе Леди Гаге не стал препятствовать ее маленький рост, хотя в начале карьеры звезда часто появлялась в обуви на огромных каблуках.

Леди Гага скрывала свой рост высокими платформами и каблуками

5. Риз Уизерспун, рост – 154 сантиметра

Обладательница "Оскара" и многих других кинонаград отличается своим невысоким ростом – 154 сантиметра. Известно, что режиссеры часто меняли ракурс съемки, чтобы Риз была в кадре выше и не сильно отличалась от своих киношных подруг. При этом в ее биографии насчитывается более 50 фильмов, два брака и трое детей.

Риз Уизерспун даже на каблуках выглядит намного ниже своих коллег

6. Дэнни Де Вито, рост – 150 сантиметров

Дэнни обладает отличным характером и блестящей карьерой для человека, рост которого составляет лишь 150 сантиметров. Первый успех к актеру пришел после съемок в фильме "Такси". После этой картины он снялся во множестве запоминающихся и интересных фильмов, основал продюсерскую компанию "Jersey Films" и заслужил всеобщее признание.

Рост Дэнни Де Вито – всего 150 см

7. Кортни Кардашьян, рост – 149 сантиметров

Наш рейтинг замыкает сестра знаменитых Ким Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер. Несмотря на свой низкий рост, Кортни смогла прославиться как актриса и фотомодель. Сейчас она занимается бизнесом, а именно бутиками детской одежды в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Кортни Кардашьян не достает до плеча своей сестры Кендалл Дженнер

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