7 самых странных нарядов Леди Гаги, Шер и других звезд с красной дорожки. Фото

Порой звезды стараются выделиться среди остальных и победить в негласном соревновании у кого лучше наряд на красной дорожке. Но из-за погони за модными тенденциями селебрити теряют индивидуальность, а их образ попадает в рейтинги самых провальных.

Пока в Лондоне и США премьера нового фильма о Бонде "Не время умирать" собирает сливки общества в самых дорогих и сногсшибательных нарядах, OBOZREVATEL решил показать примеры самых неудачных образов звезд на красной дорожке прошлых годов.

Леди Гага – мясное платье

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Самое скандальное платье певицы Леди Гаги выполнено из мяса. Звезда надела его на церемонию награждения MTV Video Music Awards 2010 года. Дизайнер смастерил также мясную шляпу, ботинки на каблуках и клатч из бекона.

Роуз Макгоун – невидимое платье

Актриса Роуз МакГоун выглядела слишком эпатажно рядом со своим спутником. Ее "голое платье" блистало на красной дорожке MTV Video Music Awards 1998 года. Она таким образом выступала против сексуального насилия. Платье сшито из камней и блестящих нитей, сквозь них полностью просвечивались грудь и ягодицы.

Шер – шляпа из перьев

Американская певица Шер обожает необычные платья. Больше всего поклонников удивил наряд, в котором артистка пришла на церемонию вручения премии Оскар в 1986 году. Звезда надела блестящий топ в сетку, кожаные штаны, портупеи и шляпу с большими черными перьями.

Рита Ора – голое платье

Певица Рита Ора часто выбирает обнаженные и смелые образы. На церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2018 году знаменитость хотела выделиться среди звезд. Она надела прозрачное платье с узорами, которые едва прикрывали грудь.

Вупи Голдберг – наряд для Хэллоуина

Актриса Вупи Голдберг выбрала для церемонии "Оскар" в 1993 году экстравагантный наряд, словно из вечеринки Хэллоуина. Поклонники подчеркивали, что в ярком зелено-фиолетовом платье она была похожа на гламурного Джокера.

Ума Турман – наряд из штор

Актриса Ума Турман появилась на премию "Оскар" в 2004 году в платье, которое напомнило гардины. Поклонники раскритиковали неудачный наряд звезды.

Бьорк – лебедь

Певица Бьорк в 2001 году появилась в белом платье с головой лебедя на церемонии "Оскар". Наряд был с фатином, который имитировал перья. Когда Бьорк шла по красной дорожке, раскладывала огромные яйца.

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