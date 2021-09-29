Члены королевской семьи и звезды кино: в Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма Бондианы. Фото с красной дорожки

Во вторник, 28 сентября, в Лондоне состоялась мировая премьера 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать". Среди приглашенных на мероприятие в Альберт-холле были лауреаты премии "Оскар", а также члены британской королевской семьи - принц Чарльз со своей супругой Камиллой и герцоги Кембриджские Уильям и Кейт.

Об этом сообщил таблоид Daily Mail. Отмечается, что одним из первых на красную дорожку вышел исполнитель главной роли Дэниел Крейг, для которого картина стала завершающей в франшизе.

53-летний актер излучал изысканность перед своим последним выходом в роли Джеймса Бонда. Крейг выбрал для мероприятия бархатный пиджак малинового цвета. При этом он остался верен традиционной "бондовской" бабочке.

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Актер поговорил с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Он сделал комплимент Кейт и похвалил ее чудесное платье от британского дизайнера Дженни Пакхем, выполненное в стиле арт-деко и украшенное яркими золотыми пайетками.

Герцогиня Кембриджская тоже была поражена розовым пиджаком Крейга. Они оба мило общались, обменивались шутками, наслаждаясь беседой.

Компанию Дэниелу Крейгу составили "девушка Бонда" Сейду, актрисы Лаша Линч, Ана де Армас, актер Бен Уишоу, а также Рами Малик, воплотивший на экране злодея Сафина.

Посетить мероприятие пришли также британская актриса с нескольких предыдущих фильмов "Бондианы" Джуди Денч, а также обладательница премии "Грэмми" Билли Айлиш, которая написала и исполнила главный саундтрек к фильму.

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