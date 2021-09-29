Члены королевской семьи и звезды кино: в Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма Бондианы. Фото с красной дорожки

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Шоу
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Члены королевской семьи и звезды кино: в Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма Бондианы. Фото с красной дорожки

Во вторник, 28 сентября, в Лондоне состоялась мировая премьера 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать". Среди приглашенных на мероприятие в Альберт-холле были лауреаты премии "Оскар", а также члены британской королевской семьи - принц Чарльз со своей супругой Камиллой и герцоги Кембриджские Уильям и Кейт.

Об этом сообщил таблоид Daily Mail. Отмечается, что одним из первых на красную дорожку вышел исполнитель главной роли Дэниел Крейг, для которого картина стала завершающей в франшизе.

53-летний актер излучал изысканность перед своим последним выходом в роли Джеймса Бонда. Крейг выбрал для мероприятия бархатный пиджак малинового цвета. При этом он остался верен традиционной "бондовской" бабочке.

Дэниел Крейг на премьере 25-го фильма "Бондианы"
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Актер поговорил с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Он сделал комплимент Кейт и похвалил ее чудесное платье от британского дизайнера Дженни Пакхем, выполненное в стиле арт-деко и украшенное яркими золотыми пайетками.

Дэниел Крей и Кейт Миддлтон мило пообщались

Герцогиня Кембриджская тоже была поражена розовым пиджаком Крейга. Они оба мило общались, обменивались шутками, наслаждаясь беседой.

Дэниел Крей сделал комплимент Кейт Миддлтон
Дэниел Крейг общается с принцем Чарльзом
Члены британской королевской семьи - принц Чарльз со своей супругой Камиллой и герцоги Кембриджские Уильям и Кейт
Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Компанию Дэниелу Крейгу составили "девушка Бонда" Сейду, актрисы Лаша Линч, Ана де Армас, актер Бен Уишоу, а также Рами Малик, воплотивший на экране злодея Сафина.

Посетить мероприятие пришли также британская актриса с нескольких предыдущих фильмов "Бондианы" Джуди Денч, а также обладательница премии "Грэмми" Билли Айлиш, которая написала и исполнила главный саундтрек к фильму.

Рами Малик на премьере 25-го фильма "Бондианы"
Билли Айлиш на красной дорожке
Компании Дэниелу Крейгу составили "девушка Бонда" Сейду и актриса Лаша Линч

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