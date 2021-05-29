5 знаменитостей, чью головокружительную карьеру разрушила семья и зависть. Фото

Многие звезды не проходят испытание славой, настраивая против себя не только поклонников, но и самих режиссеров и даже менеджеров. Но хуже всего тем знаменитостям, от которых отворачивается семья.

Герои этого рейтинга когда-то были очень популярны, но не получили должной поддержки от родственников в трудный момент. А для некоторых звезд родные люди и вовсе стали основной причиной неприятностей в шоу-бизнесе. OBOZREVATEL собрал подборку наших кумиров в начале 2000-х, карьеру которых испортила зависть семьи.

1. Маколей Калкин

Фильм "Один дома" сделал Маколея одним из самых знаменитых и богатых детей Голливуда. Его ждала головокружительная карьера, пока в судьбу сына не вмешался его отец Кристофер Калкин.

Он стал личным менеджером сына, но его целью было не продвигать мальчика, а как можно больше нажиться на режиссерах. Предложений уменьшилось, и по факту звезда Маколея Калкина на фильме "Один дома" так и угасла. Юноша пытался вернуться в кино, ходил на пробы и кастинги, но все попытки оказывались неудачными.

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После этого он впал в депрессию и увлекся наркотиками. В какой-то момент ему стало настолько плохо, что дошло до суицида. Но тогда Маколея спасли. Сейчас ему 40 лет, он зарабатывает на жизнь, устраивая дискотеки в клубах, и живет скромной жизнью. С родителями разорвал все связи из-за тяжелого детства и депрессии.

2. Бритни Спирс

Родители девочки рано заметили, что их дочь талантлива, и решила ее эксплуатировать ради собственной выгоды. Всеми правдами и неправдами маленькую Бритни "запихнули" в "Клуб Микки-Мауса", в котором она научилась петь и получила свою первую популярность. Так, уже в 16 лет Спирс спела свой знаменитый хит "Baby one more time", а ее первый альбом разошелся по миру многомиллионным тиражом.

Тогда многие только завидовали невероятному успеху юной певицы, не догадываясь, что происходит в "закулисье". Папа с мамой были менеджерами Бритни, расписывая ее концерты на месяцы вперед. Свою молодость артистка проработала чуть ли не круглосуточно и практически бесплатно, поскольку все ее доходы забирали родители, ведя роскошную жизнь.

Когда Бритни это надоело, она вышла замуж за Кевина Федерлайна, решив, что так она освободиться от родительской опеки. Но муж оказался из той же когорты. Так и не ставший знаменитым рэпером, супруг свою обиду вымещал на жене, при этом не забывая прожигать заработанные ею деньги.

Из-за этого Спирс впала в депрессию, попала несколько раз в психиатрическую клинику и потеряла права на детей. Последней каплей стало то, что суд сделал ее отца-тирана опекуном Бритни и тот снова получил доступ к ее деньгам.

3. Линдси Лохан

Много кто слышал, что карьера известной американской актрисы с милыми веснушками Линдси Лохан пошла под откос из-за ее увлечения тяжелыми веществами и безмерного употребления алкоголя. Но практически никто не докапывался, что же стало настоящей причиной такого поведения.

Дело в том, что Лохан росла с неблагополучным отцом Майклом Лоханом. Он изменял маме Линдси Дине с массажисткой, был несколько раз судим – за махинации с акциями, вождение в нетрезвом виде и избиение брата своей супруги. В 2015 году отец снова женился на женщине по имени Кейт.

За один год, который они прожили вместе, Майкл больше пяти раз попадал за решетку. Согласно документам полиции, в разное время он бросал жену на пол, пинал ногами в лицо, разбивал ее мобильные телефоны и угрожал ее убить, если она обратится в участок. А когда отец Линдси Лохан понимал, что за ним скоро явятся офицеры, начинал самостоятельно наносить себе травмы, лишь бы не оказаться снова в тюрьме.

Сама Линдси говорит, что, если бы не атмосфера Голливуда и баснословные гонорары, которые вскружили голову ее семье, карьера актрисы и сама жизнь сложилась бы иначе.

4. Аманда Байнс

Звезда молодежных комедий Аманда Байнс прославилась еще в начале 2000-х, но уже к 2010 году о ней было мало что слышно. Однажды ее сняли прямо с рейса самолета и отправили на принудительное лечение в одну из психиатрических лечебниц Лос-Анджелеса. Как оказалось, это сделали ее родители из-за того, что Аманда начала обвинять отца в сексуальных домогательствах.

Также актрису обвинили в попытке поджога дома соседей, избиении поклонницы, нескольких кражах из магазинов, ряде ДТП и употреблении наркотиков. Перед этими событиями, которые перевернули ее жизнь с ног на голову и лишили карьеры в Голливуде, Байнс написала этот твит в соцсети.

Я начала снимать его на камеру телефона в надежде поймать на словах или действиях, чтобы его арестовали и посадили в тюрьму на весь остаток его извращенной жизни.

5. Дейн Кук

Известного голливудского комика и звезду фильма "Удачи, Чак" обокрал брат Даррел Макколи. Он тоже работал личным менеджером артиста. Но в какой-то момент он озлобился из-за успеха более удачливого родственника и вместе с женой Эрикой украл со счета знаменитого брата больше 12 миллионов долларов.

Когда актер обратился в полицию, он даже не подозревал, что это преступление мог совершить его собственный брат. Но следователи доказали причастность к краже Даррела и его жены, а после упекли их за решетку. Дейн Кук с тех пор мало кому доверял и постепенно ушел с радаров СМИ.

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