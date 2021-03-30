Не узнать: как сейчас выглядят дети из культовых фильмов ужасов 2000-х. Фото

Порой дети в фильмах ужасов пугают не меньше, чем полтергейст, монстры и обезумевшие головорезы. Контраст невинных детских лиц с мрачной атмосферой заставляет сердце уйти в пятки.

Наверное, поэтому кинокартины "Звонок", "Омен", "Дитя тьмы" и другие приобрели такую популярность в мире. OBOZREVATEL узнал, как выглядят повзрослевшие дети, которые сыграли роли в культовых фильмах ужасов 2000-х.

"Звонок", 2002 – Дэйви Чейз

Дэйви Чейз снялась в главной роли культового фильма ужасов "Звонок" 2002 года. Длинные черные волосы, взгляд в пустоту, длинное белое одеяние – так отпечаталась в памяти многих жуткая девочка Самара, которая вылезала из телевизора.

Сейчас Дэйви уже 30 лет, она продолжает сниматься в кино, но до сих пор ее самой популярной ролью остается именно детская.

"Другие", 2001 – Алакина Манн

Актриса дебютировала в 2001 году в фильме "Другие". Она получила роль, обойдя более пяти тысяч других претендентов. Однако к 30-ти годам Алакина не добилась большого успеха в кино, снявшись только в кинокартине "Девушка с жемчужной сережкой" и сериале "Богимены".

"Омен", 2006 – Шеймас Дэви-Фицпатрик

В 2006 году Шеймас блеснул в роли дьявольского ребенка Омена в одноименном фильме. Сейчас ему 22 года, а его внешность больше не вызывает ужаса. В биографическом фильме "Жертвуя пешкой" 2015 года о жизни великого шахматиста Бобби Фишера 19-летний Шеймас сыграл главного героя в юности. На его счету еще несколько непопулярных фильмов.

"Игра в прятки", 2005 – Дакота Фаннинг

Дакота не остановилась на одной роли и взяла курс на покорение Голливуда и серьезных драматических жанров. Сейчас ей 27 лет, и она уже успела сняться в более 40 проектах, среди которых "Сумерки", "Алиенист", "Однажды… в Голливуде" и многие другие.

"Дитя тьмы", 2009 – Изабель Фурман

Изабель Фурман тоже запомнилась зрителям по роли жестокой Мирты из "Голодных игр", а также по фильму ужасов "Мобильник". В 2017 она сыграла вместе с Умой Турман в триллере "Дальше по коридору", а в 2018-м работала в 4-х малобюджетных фильмах. Интересно, что в 2022 году выйдет премьера "Смертельный лабиринт 2", в котором снялась 24-летняя Изабель Фурман.

"Сайлент Хилл", 2006 – Джодель Ферланд

Все детство малышка снималась в фильмах ужасов. Сайлент Хилл был одним из самых лучших ее проектов, но также актриса играла с Рене Зеллвегер в фильме "Дело 39" (2009) и в ленте "Кэрри" (2013). 26-летняя Джодель продолжает свою карьеру в кино.

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