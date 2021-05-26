Дети миллиардеров, опозорившие родителей скандалами на весь мир. Фото

Многим кажется, что у детей миллиардеров есть все, о чем только можно мечтать. Но не всегда они пользуются благами, которые предоставляют им богатые родители.

Некоторые уходят во все тяжкие и делают плохой пиар своим знаменитым семьям. OBOZREVATEL сделал подборку отпрысков-мажоров, которые становились героями скандальной хроники и сильно подпортили репутацию своих баснословно богатых родителей.

Джон Пол Гетти – сын нефтяного магната Жана Пола Гетти

Нефтяной магнат Жан Пол Гетти долгое время считался самым богатым человеком планеты. Однако репутацию Жана сильно подпортил его собственный сын Джон. Парень рано пристрастился к наркотикам и алкоголю и, в отличие от предприимчивого родителя, абсолютно не умел зарабатывать. Но больше всего шума наделало похищение сына Джона, и, соответственно, родного внука Жана Пола Гетти.

Так, юношу похитили неизвестные в Италии и потребовали выкуп в 17 миллионов долларов. Джон практически не участвовал в освобождении сына, поскольку находился в сильной депрессии. А богатый дедушка смог снизить цену выкупа до трех миллионов, отдал за внука 2,2 миллиона долларов и еще 800 тысяч одолжил своему сыну-неудачнику под проценты.

Стефания Мария Елизавета Гримальди – дочь актрисы Грейс Келли и князя Монако Ренье III

В биографии принцессы Стефании есть несколько фактов, за которые Ренье III (Грейс Келли к тому моменту погибла в автокатастрофе, и воспитанием детей занимался именно он) пришлось не раз краснеть в обществе. Младшая дочь князя отличилась "талантом" заводить скандальные романы с мужчинами, которые не подходили ей по статусу.

Сначала она вышла замуж за телохранителя Даниеля Дюкрюэ. Беременность только усугубила семейный разлад. После рождения второго ребенка в прессу попали компрометирующие фото мужа принцессы с любовницей. Стефании пришлось развестись и найти себе нового мужа. Но выбор пал снова на человека "из народа". Им стал Жан-Реймон Готлиб, также телохранитель. В браке родился третий ребенок Стефании, однако муж принцессы отказывался признавать отцовство.

Точку в отношениях с телохранителями королевской особы поставил брак с акробатом из Португалии, продлившийся чуть более года.

Пэрис Хилтон – дочь Рика и Кэти Хилтон

Богатая наследница своего деда – владельца крупнейшей в мире сети отелей "Hilton Hotels" Бэронна Хилтона, изрядно потрепала нервы семье своими громкими романами, нелепыми выходками и скандалами. Звездную блондинку не раз ловила полиция за рулем автомобиля в нетрезвом виде и без прав, с превышением скорости и прочими нарушениями. Пэрис даже пришлось отсидеть в тюрьме 23 дня из 45 положенных.

Любопытным фактом является то, что домашнее видео Пэрис Хилтон с возлюбленным Риком Саломоном, бывшим мужем Памэлы Андерсон, попало в сеть и получило сразу три награды престижной порноакадемии AVN Awards.

Григорий Мамурин – внук российского миллиардера-девелопера Игоря Неклюдова

Григорий Мамурин с детства считал, что за деньги можно купить все. Так, достигнув подросткового возраста он увлекся видеоблогерством. Гриша под ником Gregory Goldsheid на YouTube открыл личный канал "Деньги решают все", где начал выкладывать скандальные видеоролики.

На камеру он заставлял москвичей унижаться за деньги – раздеваться догола, лизать его ботинки. За это Мамурин давал им в качестве вознаграждения до 200 долларов. Позже, когда с подачи СМИ эти выходки чуть не довели его до уголовного дела, молодой человек назвал их "социальным экспериментом". Внуку российского миллиардера его проделки, конечно же, сошли с рук.

Дженна и Барбара Буш – дочери Джорджа Буша-младшего

Две дочери-близняшки бывшего президента Америки смогли изрядно повеселиться, когда богатый отец еще был "у руля". Тогда им было по 19 лет. Дженна и Барбара издевались над своими охранниками и часто сбегали из-под присмотра. Однажды Дженну поймали в ночном клубе полицейские и, оштрафовав за пьянство, заставили слушать лекции об алкоголизме.

Во второй раз сестры были пойманы с поличным уже вдвоем – на попытке купить пиво по фальшивому удостоверению личности. Позже "примерные" дочери президента в пивной устроили самую настоящую драку. Тогда все вспомнили, что сам Джордж Буш-младший в свое время страдал от алкогольной зависимости и это совсем пошло не на руку президенту США.

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