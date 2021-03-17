Тодоренко приехала из Москвы в родную Одессу. Видео

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая долгое время живет и работает в России, приехала в свой родной город Одессу, чтобы навестить родителей.

Так, в личных Instagram-сторис знаменитость опубликовала несколько видеороликов и показала район, где она родилась и выросла. Также телеведущая продемонстрировала свою школу (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Кроме того, Регина запечатлела момент прогулки вместе со своими родителями и сыном Михаилом.

"Мы гуляем с бабушкой и дедушкой. Вот такой райончик, здесь я росла, если кто не видел и не знал. А это моя красивая школа", – сказала Тодоренко.

Напомним, что Регина Тодоренко – украинская телеведущая, певица, композитор. Наиболее известна как ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" и экс-участница группы Real O. Знаменитость родилась в Одессе, но уже несколько лет проживает в России, где ведет разные проекты. Один из них – программа "Пятница с Региной".

Звезда замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.

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