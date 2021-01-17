Ани Лорак приехала из России в Украину и прогулялась по Киеву. Фото

42-летняя украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, приехала в столицу Украины Киев. Она поделилась с поклонниками соответствующими снимками.

Артистка прогулялась родными улицами. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, знаменитость побывала в центре Киева, на Крещатике. Также, вероятно, Лорак посетила Украину, чтобы снять новый клип.

Так, певица показала кадр, позируя в халате напротив зеркала в гримерной. Она отметила, что "самый сильный сюжет для видео – личная история". А в комментариях многие предположили, что звезда снимает клип.

Кроме того, Лорак показала фанатам снимки, на которых гуляет по Киеву. По словам женщины, ее даже не остановила морозная погода.

"Ох и мороз сегодня. Но прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась. Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным", – написала артистка.

Поклонники Лорак обрадовались ее возвращению в Украину. Но нашлись и те фанаты, которых шокировал приезд певицы, и они засыпали ее комментариями.

"Вы в Украине! Ура", "Ура, наконец то в Украине", "Ой, а как вас в Киев занесло?", "И не прибили тебя", "Как тебя пустили туда", "Возвращайтесь в Украину. Здесь хорошие, добрые люди, лучшие мастера и т. д.", "А где чемодан, вокзал, Россия?" – пишут люди.

Напомним, Ани Лорак – это украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с песней "Shady Lady".

После посещения оккупированного Крыма Лорак получила волну критики от украинцев. Концерты артистки начали бойкотировать, а в СМИ освещали эти события. Поэтому звезда приняла решение о переезде в Россию, где до сих пор гастролирует и получает премии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Ани Лорак представила новый клип на песню "Страдаем и любим", и нарвалась на критику в сети.