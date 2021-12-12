Точные копии: звездные дети, невероятно похожие на своих отцов. Фото

Для родителей первый повод для гордости – заметить в малыше черты лица, похожие на собственные. Нередко случается так, что генетика "делает выбор" в пользу одного из самых родных. Тогда дети часто слышат от знакомых: "Да это точная копия папы/мамы".

Таких повзрослевших "двойников" немало среди сыновей звездных пап. Подробнее о них читайте в материале OBOZREVTAEL.

В свои 25 лет Рафферти знает, что такое слава. Свой первый контракт парень подписал с агентством "Select Model Management", позже создал собственную музыкальную группу "Outer Stella Overdrive", а недавно стал звездой кино. Также сын знаменитого актера Джуда Лоу сыграл главную роль в боевике "Афера Оливера Твиста" (2021). Рафферти не хочет, чтобы его сравнивали со звездным папой, но с радостью перенимает его опыт в актерстве: часто советуется, как можно лучше вжиться в роль и убедительно сыграть.

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Скотт – сын актера и режиссера Клинта Иствуда. До 2002 года звездный папа не верил любовнице, что ребенок от него. Дело в том, что он закрутил роман, находясь в браке с актрисой Сондрой Локк. В результате Клинт стал отцом двух внебрачных детей, из которых Скотт – точная его копия. Сегодня сын Иствуда стал популярным актером и моделью, а еще певцом в стиле кантри.

Джеймс очень похож на своего папу – Пола Маккартни, участника легендарной группы "The Beatles": тонкие губы, немного опущенные уголки глаз и острый ровный нос. И не только генетика сделала их "копиями", но и увлечение музыкой. Джеймс, как и папа, умеет играть на нескольких инструментах и пишет авторские песни. Также известно, что он активно участвует в акциях по защите животных и не ест мясо.

Сын актера Уилла Смита любит смелые эксперименты с прической. Его можно увидеть с дредами, с белыми или розовыми волосами и т.д. И даже такие кардинальные изменения во внешности не скрывают то, что Джейден похож на своего звездного папу: они даже улыбаются и морщат лоб одинаково.

Смит младший, как и его папа, стал звездой кинематографа. В свои 23 он уже снялся в 8 картинах. Самые известные из них – "В погоне за счастьем", "День, когда Земля остановилась", "После нашей эры" и "Жизнь через год".

В общей сложности у Арнольда пятеро детей (4 родилось в браке с журналисткой, и 1 – внебрачный, от его домработницы). Так сложилось, что именно Джозеф больше похож на своего папу в молодости. У них схожие черты лица и благодаря активным занятиям обоих бодибилдингом – конституция тела. Сейчас сыну звезды фильма "Терминатор" 24 года. В будущем он не прочь пойти по стопам отца – стать актером.

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