Тина Кароль жестко обратилась к звездам, которые "перекрасились" в патриотов, а в 2014 году молчали

Украинская певица Тина Кароль пристыдила звезд, которые вдруг стали патриотами, но молчали с 2014 года в начале российской агрессии на Донбассе. Певица раскритиковала артистов за их попытки "переобуться", когда началась полномасштабная война в Украине.

В сторис на своей странице в Instagram Кароль отметила, что делать добрые дела нужно не для фото в соцсетях, а от всего сердца. Звезда уверена, что украинцы сами со временем поймут, кто есть кто.

"В 2014 году выбрать свою страну для артиста было тяжело. Немногим это было "по силам". Были сложные и проблемные времена. Но вам было по*ую... Когда закончились российские концерты, наступила трудность у вас. Уже некуда бежать. Попытка перекраситься зашкаливает! Делайте дела не для поста в Instagram, не отвлекайтесь от спасения своей заблудшей души, нам все равно на весь этот контент. Лучший детектор лжи – народ", – обратилась к украинским артистам Кароль.

Видео дня

Вероятно, Кароль так отреагировала на фото певицы Даши Астафьевой, которое та разместила в Instagram. Экс-модель Playboy потроллила Кароль, сравнив себя в фартуке во время приготовления пищи для украинских защитников и Тину в наряде с декольте. "Только одна из них выглядит по-настоящему сексуально", – говорится в сторис Астафьевой.

Кароль успела вылететь из Украины во время обстрелов российских оккупантов. Тем не менее, артистка активно поддерживает ВСУ, украинцев и помогает на расстоянии. Напомним, что ранее певица выступала на митинге в Варшаве (Польша) против войны, где исполняла украинские песни и возглавила колонну украинцев с сине-желтым флагом.

Ранее OBOZREVATEL писал, как Тина Кароль резко обратилась к Путину и пригрозила его "испепелить" из-за нападения РФ на Украину: "Ты сын дьявола, зря рожденный ребенок, урод".

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу на всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!