'Ты сын дьявола, зря рожденное дитя, урод': Тина Кароль резко обратилась к Путину из-за нападения РФ на Украину

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Украинская певица Тина Кароль высказалась о Великой Отечественной войне Украины, которую устроила Россия. Она резко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и пригрозила его "испепелить".

Об этом она написала в Instagram-stories. Певица опубликовала кадры удара российских оккупантов по Киеву.

"Ты сын дьявола, зря рожденное дитя, урод. Я испепелю тебя, берегись, х***о", – обратилась к агрессору артистка.

Отметим, что на момент начала полномасштабного вторжения России Кароль находилась в женском монастыре, где ее и застала война.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Светлана Лобода, которая последние годы выступала и жила в России, в слезах записала видеообращение, в котором назвала себя "украинской певицей" и заявила, что последние пять дней стали худшими в ее жизни.

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