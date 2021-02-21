Тина Кароль спела с участницей 'Голосу країни-11' свою легендарную песню. Видео

В воскресенье, 21 февраля, в пятом выпуске шоу "Голос країни-11" певица Тина Кароль выступила на сцене вместе с участницей Викторией Гнатюк.

Женщина исполнила легендарную песню артистки "У неба попросим". После этого сама Кароль поднялась на сцену. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, винничанка Виктория Гнатюк – мама двоих детей. Она только что вышла из декрета и мечтает зажечь на "Голосі".

Участница исполнила известную песню "У неба попросим" певицы Тины Кароль. Артистка была удивлена выбору композиции, так как она появилась еще в 2009 году.

Один из тренеров Олег Винник попросил Кароль подняться на сцену и еще раз вместе с Викторией спеть эту песню. Артистка согласилась, и они вдвоем покорили слушателей своим исполнением.

В результате участница выбрала команду Тины Кароль и будет дальше бороться за место в шоу "Голос країни-11".

Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее на шоу "Голос країни-11" выступила украинская певица и актриса Надежда Мейхер. Она покорила судей проекта своим выступлением и стала участницей нового сезона.

Также на проекте выступил муж украинской артистки Ольги Сумской, актер Виталий Борисюк. Во время "слепых прослушиваний" он исполнил песню Джоша Гробана Per te, которую посвятил своей жене.