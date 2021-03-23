Тина Кароль рассказала, как собирается покорить Эверест. Видео

Украинская певица Тина Кароль рассказала, что планирует поехать в Непал, чтобы отправиться там в поход и дойти к базовому лагерю Эвереста. Оттуда звезда поднимется на самую высокую вершину земного шара на вертолете.

Такими подробностями Кароль поделилась в программе "ЖВЛ" на канале "1+1". Она также отметила, что очень ждет этой поездки (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мы будем идти по обрывам и наблюдать рассвет на заснеженных непальских хребтах. Будем жить в лагерях и палатках... Потом полетим на вертолете на Эверест", – поделилась певица.

Кароль рассказала о поездке в Непал скриншот с видео

Отмечается, что Кароль хотела отправиться в Непал еще в марте 2021 года, но из-за запланированных концертов перенесла поездку на октябрь.

Кароль собралась покорять Эверест скриншот с видео

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками". По версии популярной премии YUNA стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.

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