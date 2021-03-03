Педан покорил сразу две горы в Карпатах. Фото

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан поделился с поклонниками снимками, на которых показал, как покорил самую высокую точку – Говерлу, а также Петрос.

Как рассказал знаменитость, он не впервые в горах. Ранее он был на вершинах Арарата, Казбека, а также Монблана. Соответствующий пост Педан опубликовал на странице в Instagram (фото можно посмотреть ниже).

Шоумен сообщил, что в последние дни зимы ему удалось покорить не только Говерлу, но и Петрос. По словам телеведущего, если идти летом, то восхождение может осуществить любой человек в хорошей спортивной форме, а зимой сложность растет.

"Во-первых, очень сильный ветер. Во-вторых, снег, холод и низкая облачность добавляют опасность. Это было круто! Мы ночевали одну ночь в заброшенной колыбе, а вторую – в палатках при температуре -15", – отметил Педан.

Звезда заявил, что восхождение на Петрос было серьезным испытанием, потому что ветер достигал 40 км/ч.

"В целом, если вы сомневаетесь, стоит ли делать восхождение на Говерлу, то однозначно да! Невероятно красивая природа, пейзажи просто захватывают дух! Уверен, что вы получите удовольствие", – добавил шоумен.

Кроме того, Педан посоветовал обязательно брать с собой гида или человека, который знает, куда идти, так как на любой горе можно легко потеряться.

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