Тіна Кароль розповіла, як збирається підкорити Еверест. Відео
Українська співачка Тіна Кароль розповіла, що планує поїхати в Непал, щоб відправитися там в похід і дійти до базового табору Евересту. Звідти зірка підніметься на найвищу вершину земної кулі на вертольоті.
Такими подробицями Кароль поділилася в програмі "ЖВЛ" на каналі "1+1". Вона також зазначила, що дуже чекає цієї поїздки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Ми будемо йти по урвищах і спостерігати світанок на засніжених непальських хребтах. Будемо жити в таборах і наметах... Потім полетимо на вертольоті на Еверест", – поділилася співачка.
Зазначається, що Кароль хотіла відправитися в Непал ще в березні 2021 року, але через заплановані концерти перенесла поїздку на жовтень.
Коротко про знаменитість:
Тіна Кароль – українська співачка, актриса і телеведуча. Народна артистка України. Тренерка вокального шоу "Голос країни" і ведуча проєкту "Танці з зірками". За версією популярної премії YUNA стала найкращою співачкою 2014 року, 2015 і 2018 років.
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