Тарас Тополя и Алеша в эфире поспорили из-за ревности: певец расставил все точки над 'і'

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, который шесть месяцев отслужил парамедиком в Харьковской области, как выяснилось, столкнулся с ревностью своей жены-певицы Алеши. Исполнительница с тремя детьми до недавних пор жили в США, пока отец семьи убеждал их, что возвращаться не стоит из-за обстрелов и отключений электроэнергии.

Супруги впервые после полномасштабного вторжения России дали совместное интервью журналистам "Невероятной правды о звездах". В эфире, размышляя об изменах, влюбленные поспорили, и исполнитель решительно объяснил, почему ревность его супруги безосновательна (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Алеша поделилась, что в США волновалась из-за того, что не может быть рядом с мужем.

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"Я пыталась понять, как человек, который имел рядом трех детей и жену, а здесь такое одиночество и желание тепла... Я понимала, что, возможно, в какой-то момент найдется кто-то, кто сможет это "отопление" включить. Имела какие-то переживания по этому поводу", – сказала исполнительница.

На это артист заявил, что, по желанию, человек может изменять и живя с женой, но он для себя принял другое решение.

"Я когда-то принял мужское решение, что это моя любимая и спутница на жизнь. Я дал слово. У нас трое детей. И ты прекрасно знаешь, что если... Я тебе сразу скажу", – обратился к жене певец, не позволив ей вставить и несколько слов.

В это время исполнительница говорила, что знает о принципах мужа, но иногда тревожные мысли ее все же догоняли.

В настоящее время супруги уже воссоединились в Киеве, хотя побыть вместе им снова не удастся, поскольку скоро лидер "Антитіл" с музыкантами отправится в большой благотворительный тур, который продлится два месяца.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Тарас Тополя объяснил, почему его жена-певица и трое детей переехали в США во время полномасштабной войны с Россией, хотя сам он уверен в победе Украины.

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