Тарас Тополя, анонсировавший концерт в Крыму в 2024 году, намекнул, что 'кое-что знает', и пошутил о начавшемся 'разогреве'

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя впервые прокомментировал анонсированный концерт коллектива в Крыму 23 августа 2024 года. Артист пошутил, что "разогрев" уже начался, намекая на взрывы на полуострове, и призвал воспринимать их будущее выступление в Ялте как вполне реальную историю.

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Однако певец добавил, что анонс концерта – это, в частности, психологическая и информационная операция. Соответствующий комментарий раздался в интервью Тополи в эфире Телемарафона (чтобы посмотри фото, доскролльте до конца страницы)

"Программа там будет уникальная. Будет очень хороший разогрев. Он уже начался. Разогрев в буквальном смысле этого слова", – пошутил певец.

Тарас Тополя напомнил, что война – это в большинстве своем именно боевые действия, однако важную роль играет и информационное противостояние. Вокалист заверил, что концерт "Антитіл" – это реалистичная история, а жителям Крыма стоит задать себе вопрос, почему звезды с уверенностью готовятся к выступлению в 2024 году.

"Война – это о психологии, о сигналах и об информационных операциях. Поэтому "Антитіла" очень реалистичны в своих прогнозах относительно 24 года. И наш анонс. Давайте так. Задайте себе вопрос: "А вдруг "Антитіла" что-то знают? Пусть этот вопрос задают себе на Тамани, в Севастополе. Очень многое произошло после анонса этого концерта и еще многое произойдет", – сказал исполнитель.

Напомним, что выступление в Ялте звезды анонсировали в конце апреля, но на него уже приобрели несколько тысяч билетов, по словам лидера группы.

Как писал OBOZREVATEL, Тарас Тополя прокомментировал скандал с госсекретарем Инной Солодкой, которая сделала ремикс на песню "Фортеця Бахмут". Вокалист заверил, он сам дал фонограмму чиновнице, но не знал, что ролик будет распространен в сети.