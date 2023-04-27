'Сможем собраться в освобожденной Ялте': группа 'Антитела' готовится к концерту в Крыму. Фото

Украинская группа Антитела удивила и одновременно порадовала поклонников новостью. Коллектив анонсировал большой концерт в Ялте, который запланирован на 23 августа 2024 год на стадионе "Авангард". Музыканты не сомневаются, что к этому времени нам удастся вернуть Крым, потому они хотят отпраздновать историческое событие.

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Об этом сообщили на официальной странице бенда в Facebook. Участники группы выразили уверенность, что мы сможем собраться на побережье Ялты, ведь ВСУ вернут контроль над Крымскими степями, Аюдагом, мысом Фиолент, Генуэзской крепостью и Ласточкиным гнездом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Да, вам не показалось. Антитела объявляют концерт в Крыму. В украинском Крыму. С первого дня российского вторжения, взяв в руки оружие и находясь на передовой, мы никогда не сомневались в победе Украины. Антитела уверены, что летом 2024 года мы все сможем собраться в освобожденной от российских оккупантов украинской Ялте и украсить желто-голубизной все Южное побережье Крыма", – говорится в сообщении.

Знаменитости отметили – они сыграют лучшие песни, которые украинцы любят и знают. А также отметят Победу нашей страны. Фанаты отреагировали на анонс концерта и оставили свои комментарии под публикацией Антител.

"Ой, Тарас, я вам привыкла верить, дай Бог, чтобы так и было", "Пусть сбываются наши украинские мечты... Боже, храни каждого нашего защитника", "У меня мурашки по коже. Спасибо за патриотизм! Ждем с нетерпением! Крым – это Украина", "Вау! Это очень мощно! Ждем и верим в ВСУ", "Тонкого доброго утра уже давно не было! Молодцы!", - читаем под постом.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Тарас Тополя прокомментировал скандал с госсекретарем Инной Солодкой, которая сделала ремикс на песню "Фортеця Бахмут". Вокалист уверил, он сам дал фонограмму чиновнице, но не знал, что ролик распространят в сети.