Скандал с госсекретарем МОЗ Солодкой набирает оборотов: видео 'ремикса' было удалено, а Антитела оправдали чиновницу

Скандального видеомикса, в котором спела государственный секретарь Минздрава Инна Солодка песню украинской группы Антитела "Фортеця Бахмут", больше нет на просторах интернета. После резонанса в сети, автор удалил ролик. К слову, его опубликовали неделю назад, но украинцы наткнулись на "творение" только вчера.

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Лидер бенда Антитела Тарас Тополя вышел на связь с поклонниками, чтобы объяснить ситуацию. Свою реакцию он оставил в Facebook. По словам музыканта, Солодка обратилась к группе около полутора месяца назад и попросила дать фонограмму трека. Она хотела создать поздравление для любимого, служащего в Бахмуте (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Тригернуло. Сейчас я вам кое-что объясню. Инна Солодка обратилась полтора месяца назад с просьбой дать фотограмму песни, чтобы записать поздравление для любимого. Антитела, конечно, дали. Больше того, я записал слова поддержки этому мужчине. Она сняла видео, Антитела не имеют никакого отношения к нему, это работа ее креативной команды, они так видят. И теперь это личное видео появляется на YouTube-канале", – сказал Тополя.

Он подчеркнул, что госсекретарь не распространяла видео в сети, ведь оно изначально предназначалось для домашнего архива. Виновник данной ситуации захотел покопаться в грязном белье и, по всей вероятности, испортить репутацию чиновнице.

"Это взяли грязное белье... Кто-то украл это видео, залил в интернет и обнюхивает это грязное белье, личное обращение любимого человека к любимому. Возможно, люди не знают, что это видео личное, оно не было создано, чтобы публиковать. И автор не выкладывала его в интернет", – резюмировал певец.

Кроме того, Тарас заявил, он не давал никаких комментариев ранее, до своего видеообращения, и не просил фолловеров жаловаться на видео Инны Солодкой. Фаны заметили, что вместе с роликом на YouTube пропало и сообщение Тополи для общественности. Они спросили, почему группа оправдывает должностное лицо, на что вокалист ответил, что он всего лишь поясняет сложившуюся ситуацию.

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