Тарас Шевченко родился 207 лет назад и стал пророком: какие его слова сбываются уже сегодня

9 марта родился выдающийся украинский поэт Тарас Шевченко, который сделал все возможное для того, чтобы наш народ утвердился как сильная и независимая нация.

Памятники Шевченко стоят почти в каждом украинском городе, в его честь названы улицы и самые красивые парки. Современные литературоведы называют поэта пророком, поскольку многие его слова начали сбываться спустя долгие годы. OBOZREVATEL вспомнил, какие строки из творческого наследия гениального украинца сегодня можно запросто назвать предсказаниями.

Тарас Шевченко оставил своим потомкам завещания и послания. А некоторые примеры стихов и поэм великого Кобзаря описывают нашу действительность так, как будто он является нашим современником.

Возьмем, к примеру, его небольшой стих "Мені однаково, чи буду…".

Мені однаково, чи буде

Той син молитися, чи ні...

Та не однаково мені,

Як Україну злії люде

Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять...

Эти строчки будто относят нас к трагическим событиям Майдана и начала российско-украинской войны. Сперва режим "приспал" украинцев якобы стабильностью, долларом по 8 гривен, а после устроил расправу над мирным протестом. Сперва якобы "братья" поддерживали хорошие отношения, а потом – начали войну, когда Украина была наименее подготовлена.

А во вступлении знаменитой поэмы "Сон" автор как будто бы знал, что имперские аппетиты по отношению к территории Украины никогда не будут утолены.

У всякого своя доля

І свій шлях широкий,

Той мурує, той руйнує,

Той неситим оком

За край світа зазирає,

Чи нема країни,

Щоб загарбать і з собою

Взять у домовину.

Также в строчках Тараса Григорьевича разоблачаются современные олигархи, которые строят храмы, спонсируют футбольные команды и занимаются прочим "меценатством".

А той, щедрий та розкошний,

Все храми мурує;

Та отечество так любить,

Так за ним бідкує,

Так із його, сердешного,

Кров, як воду, точить!..

А братія мовчить собі,

Витріщивши очі!

Перед одним пророческим произведением великого Кобзаря стоит эпиграф из Послания ап. Иоанна Богослова: "Аще кто речетъ, яко люблю Бога, а брата своего ненавидитъ, ложь есть". Это произведение написано в жанре послание: "І мертвим, і живим, і ненарожденним…". В нем будто бы поднимается проблема значения Евромайдана. Поэт задает вопрос: как мы сможем достичь европейского уровня жизни и тех же ценностей, если многие земляки покидают родину, он призывает украинцев любить свою страну, даже когда она в бедственном положении.

Схаменіться, недолюди,

Діти юродиві!

Подивіться на рай тихий,

На свою країну,

Полюбіте щирим серцем

Велику руїну,

Розкуйтеся, братайтеся,

У чужому краю

Не шукайте, не питайте

Того, що немає

І на небі, а не тілько

На чужому полі.

В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля.

Нема на світі України

Немає другого Дніпра,

А ви претеся на чужину

Шукати доброго добра.

В противном случае может исполниться другое грозное пророчество поэта.

Доборолась Україна

До самого краю.

Гірше ляха свої діти

Її розпинають.

Как отмечается в одном из исследований творчества Шевченко, опережая историческую науку своего времени, он видел в прошлом и будущем Украины не иллюзорную национальную гармонию, а борьбу антагонистических социальных сил и угнетение народа господствующей верхушкой.

І оживе добра слава,

Слава України,

І світ ясний, невечерній

Тихо засіяє...

Обніміться ж, брати мої.

Молю вас, благаю!

Но все-таки Тарас Шевченко как никто верил в свою независимую Украину. Свое послание поэт заканчивает призывом к объединению и искренней братской любви всех соотечественников – к тому, чего нам больше всего не хватает в настоящем.

OBOZREVATEL ранее сообщал: