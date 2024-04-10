'Вы этотво, сражайтесь, донатьте, умирайте'. Таня Пренткович разозлила сеть планами вернуться в 'мирную Украину'

Украинская блогерша Таня Пренткович, которая вместе с Андреем Гонковским выехала заграницу после скандала с "волонтерским" отдыхом на Мальдивах, разозлила сеть новым признанием, которое не пришлось по душе украинцам. Она наивно утвердила, что заграницей не останется, а вернется в любимый Киев только после окончания войны.

Блогерша объяснила в InstaStories, что причиной побега из страны стал хейт из-за райского отдыха во время войны с военнообязанным избранником, якобы, если она будет находиться за границей, никто не будет выражать свою злобу, а в других странах не проживают украинцы, которым не нравится ее "деятельность".

"Из-за последних событий на нас вылилось очень много хейта и угроз. Из-за безопасности семьи мы приняли такое решение", – пояснила она.

Несмотря на нынешний "кочующий" образ жизни "ради безопасности", Пренткович все еще считает Киев своим домом, а Украину – любимой страной, но, похоже, только тогда, когда не существует войны. "Я люблю свою страну, и Киев мой самый любимый город в мире. Это дома. Надеюсь, мы вернемся в прекрасную мирную страну со временем!", – сообщила блогерша.

Такая гражданская позиция не понравилась украинцам, поэтому в соцсети X началась дискуссия.

"Ну вы, этотво, воюйте, донатьте, умирайте, а как выиграете войну, то мы приедем обратно в любимую, прекрасную, мирную страну и будем вам марафоны по успешности, саморазвитию и крипте продавать. И можно уже как-то быстрее побеждать, ок?" – написала интернет-пользовательница.

Напомним, в январе 2024 года Андрей Пренткович выехал в Польшу на мероприятие, но оказался с любимой и детьми на райском отдыхе. Впоследствии он прокомментировал свой скандальный курорт. Бизнесмен заверил, что оказался на Мальдивах "случайно" из-за того, что его лекции в Польше перенесли на другие даты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "звездная" пара переехала в Португалию, но с собой вывезла из Украины бывшего мужа Пренткович – Ореста Мурия. Он якобы "спалился", когда выискивал учебное заведение для совместного с блогершей сына.

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