Таня Муиньо создала видео, FROLOV – костюмы: Сэм Смит выпустил клип, над которым работали украинцы

Британский певец и лауреат "Грэмми" Сэм Смит порадовал своих поклонников новым клипом на трек "I'm Not Here To Make Friends". Неожиданность стало то, что в звездную команду по созданию ролика вошли клипмейкер из Одессы Таня Муиньо и украинский дизайнер Иван Фролов.

Видео дня

Исполнитель презентовал работу на своем YouTube-канале 27 января. По сюжету Сэм Смит прилетает в шикарный замок на вечеринку на золотом вертолете. В течение вечера он меняет несколько нарядов, которые поражают своей провокативностью и эпатажностью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это видео сказочное, экстравагантное, странное и все, что между этим. Создать это вместе с Муиньо было мечтой. Надеюсь, это принесет вам настоящую радость", – написал звезда в Instagram. Украинка давно известна своим успешным сотрудничеством со многими мировыми артистами, такими как The Weeknd, Карди Би, Бритни Спирс, Гарри Стайлз, Кэти Перри.

Не отстает от Муиньо и Иван Фролов, основавший свой бренд в 2015 году в Киеве. Как говорится на его странице в личном блоге, золотистые корсеты, которые надеты на участниках клипа, – это детище дизайнера. "FROLOV Hot Couture в музыкальном видео Сэма Смита", – отметил знаменитость.

К слову, клип вызвал неоднозначную реакцию у публики. Одни подчеркивают, что режиссеры обладают чрезвычайной фантазией и чувством вкуса, другие удивлены откровенностью и, по их словам, неуместными эпизодами.

"Пожалуйста, Сэм, побольше этой бескомпромиссной сказочности, она тебе действительно идет", "Просто идеально. Очередной шедевр от Сэма. Он никогда не разочаровывает", "У меня просто нет слов, вот так песня, вот так видео и альбом", "Я люблю его песни, но этот клип какой-то грязный", "Отврат", "Куда мир катится", – разделились мнения фанатов.

Напомним, недавно OBOZREVATEL писал, что бренд FROLOV стал создателем наряда Бейонсе, которая выступала на открытии элитного курорта в Дубае. Артистка устроила помпезное шоу с танцовщиками, презентуя мини-платье из полупрозрачной розовой ткани и чулках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!