Бейонсе в соблазнительном платье от украинского бренда устроила помпезное шоу на первом за 5 лет концерте. Фото

Всемирно известная американская певица Бейонсе 21 января выступила на открытии эксклюзивной гостиницы Atlantis The Royal в Дубае в платье от украинского бренда Frolov. Это был первый концерт звезды с 2018 года, и он прошел в закрытом формате.

Видео дня

Всего за вечер артистка сменила 4 наряда, одним из которых было соблазнительное концертное платье от украинского дизайнера. OBOZREVATEL решил показать, как зажигала знаменитость (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Хотя гостей, которым вручили приглашение, попросили сдать телефоны и не снимать выступление, некоторые видео все же появились в сети. Фотографировали на концерте только приглашенные папарацци, кадры которых уже находятся в открытом доступе.

На сцене звезда исполнила свои известные хиты – Crazy in Love, Spirit, Drunk in Love, Brown Skin Girl. Во время концерта к поп-диве присоединилась ее 11-летняя дочь Блю Айви Картер.

В платье от Frolov певица поднялась к небу на платформе, окруженная фонтанами и взрывами салютов. Именно это видео себе в stories запостил официальный аккаунт бренда.

Артистка устроила помпезное шоу с танцовщиками, выступая в мини-платье из полупрозрачной розовой ткани, серебряными вставками и чулках.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за свое выступление в элитной гостинице певица заработала 24 миллиона долларов. Подробнее об открытии комплекса и подготовке Бейонсе – читайте по ссылке.

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