Жизнь после 'Х-Фактора': как сложилась судьба победителей шоу. Видео

Трансляция украинского шоу "Х-Фактор" продолжалась с 2010 по 2019 год. Не только в Украине, но и в 20 странах мира (адаптированные версии). В течение 10 сезонов зрители болели за талантливых участников. И уже сегодня мы видим, что достичь желанных успехов после победы в шоу удалось немногим звездам.

OBOZREVATEL рассказывает о том, как живут и чем занимаются фавориты одного из самых рейтинговых шоу страны.

Алексей запомнился зрителям сильным оперным вокалом. После участия в шоу он переехал жить в Австрию, где усовершенствовал свое мастерство. Далее Кузнецов переехал в Нью-Йорк (США) там он изучает классическое и современное искусство, выступает на сцене и записывает влоги о "закулисье" собственной жизни.

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До участия в "Х-факторе" Виктор был учителем физкультуры. После победы он продолжил заниматься музыкой: выпустил несколько хитов и спел вместе с легендарными Queen и Адамом Ламбертом. В 2013 году вокалист принял участие в нацотборе на Евровидение. Сейчас мужчина продолжает заниматься музыкой, но не так активно, как раньше: выступает на городских концертах и корпоративах.

На этапе отбора в шоу девушку заподозрили члены жюри в использовании фонограммы: насколько она имеет уникальный вокал. После победы Аида продолжила записывать песни, снимать клипы и выступать на сцене. Самые известные из них – "Часть моей души", "Не держи", "Зачем" и "Enternity". В 2017 году Николайчук приняла участие в японском вокальном шоу "Mozart", после чего продолжила петь на концертах.

После победы в "Х-факторе" 15-летний Александр часть средств с выигрыша отдал родителям, а часть – вложил в развитие таланта. Парень успел записать несколько авторских лирических композиций и каверы на популярные треки. А еще Порядинский активно занимается спортом и стал изучать языки.

Сначала Дмитрий участвовал в "Голосе страны", а вот в шоу "Х-Фактор" стал победителем. Далее он продолжил заниматься творчеством: снимает клипы и записывает авторские композиции. Дополнительно открыл собственную вокальную студию в Киеве. Иногда как композитор пишет песни для украинских артистов.

В 2018 году Константин прошел нацотбор и представил Украину на Евровидении (в Лиссабоне), где с композицией "Under the Ladder" занял 17 место. И уже через год его популярность резко возросла: парень по версии премии М1 Music Awards 2019 стал "прорывом года".

Сейчас Бочаров продолжает развиваться как эпатажный музыкант и артист: гастролирует, снимает клипы и участвует в шоу "Танцы со звездами".

Победа в шоу сделала Севака знаменитым не только в Украине, но и на родине вокалиста – в Армении. В 2018 году он представил свою страну на Евровидении – спел песню "Qami". Теперь нежный и чувственный артист выпускает авторские композиции и гастролирует с концертами в Украине и за рубежом.

Панчишин после победы в "Х-факторе" стал фронтменом группы "PTASHKIN": команда активно снимает клипы и выступает на концертах и корпоративах. Михаил специально для тех зрителей, которые его поддерживали на протяжении всех эфиров в шоу, написал песню "Притягиваешь слезами".

Коллектив после победы в шоу продолжил сотрудничать со звездной наставницей Настей Каменских и пишет новую музыку. Дополнительно ZBSband играет в театре.

Девушка почувствовала, что такое слава, еще во время участия в "Голосе. Дети". Далее увеличила численность своих фанатов, победив в шоу "Х-Фактор". Сейчас Элина продолжает заниматься музыкой: пишет композиции, написала саундтрек к одному из украинских фильмов и преподает детям вокал в продюсерском центре Виктора Павлика.

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