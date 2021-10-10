Как похудели участники 'Танцев со звездами' за все сезоны. Видео

Участники шоу "Танцы со звездами" для получения кубка интенсивно тренируются. Стимулом становится конкуренция, поддержка со стороны фанатов и желание усовершенствовать пластичность и внешний вид тела. Конечно, все звезды не могут стать победителями, но сбросить вес им удалось, что можно считать личной победой каждого.

Читайте в материале OBOZREVATEL, кому из украинских знаменитостей удалось сбросить от нескольких до 25 килограммов.

Телеведущая в 2019 году, во время участия в проекте, ежедневно находила время на насыщенные репетиции. Благодаря стараниям она стала одной из самых ярких участниц шоу. Звезда в одном из своих интервью призналась, что несмотря на напряженные графики тренировок иногда могла позволить себе съесть сладости.

Видео дня

Людмила ела 5 раз в день и исключала из рациона продукты, содержащие глютен. В результате девушка вернула себе прежнюю физическую форму: к проекту похудела на 5 кг и за время шоу – еще на 5.

Владимир, участник "Танцев" 2019 года, на своей странице в Instagram опубликовал пост, где признался, сколько килограммов сбросил за первые недели пребывания на проекте. По словам артиста, ему удалось похудеть на 7 кг. А чтобы и дальше не "высушивать" фигуру Остапчук дополнял танцы тренировками в клубе для профессиональных спортсменов. Он рассекретил в посте, какие именно делает упражнения.

В 2020 году украинской певице Санте удалось получить за старания главный приз шоу – кубок. Артистка для этого ежедневно тренировалась по 5-8 часов. В результате она сбросила 6 кг. В одном из интервью звезда прокомментировала, что стало стимулом для достижения успеха в шоу: "Во мне включился давно забытый перфекционист, который заставляет работать на износ".

Наталья стала победительницей шоу "Танцы" в 2017 году. Для участия в проектах артистка сбросила 25 килограммов. Достичь такого потрясающего результата помогли интенсивные тренировки и диета, которые назначила специалист.

Главный принцип диеты певицы – не быть голодной: питаться 4-5 раз в день, но небольшими порциями. В первой половине дня Наталья ест углеводы с овощами и фруктами, а во второй – белки и овощи. Дополнительно звезда ежедневно 15-30 минут гуляет на улице.

Солистка группы KAZKA уже 5 эфиров подряд в "Танцах" радует поклонников своей отдачей. Она – одна из участниц шоу в 2021 году. Во время пятого эфира звезда сообщила, что танцы отнимают у нее много сил и энергии. С начала проекта она похудела на 12 килограммов. Узнайте, удастся ли певице дойти до финала.

Народный любимец и актер участвовал в проекте в 2017 году. Тогда партнер по танцам Илона Гвоздева помогла ему сбросить 7 кг веса. И это за месяц. Для сравнения – за год Юрий терял 18 кг веса максимум.

Артист тренировался каждый день по 4-7 часов: танцевал и занимался спортом. Он во время участия в шоу отказался от сладкого, алкоголя, выпечки и ужина после 20 часов.

Ранее OBOZREVATEL писал:

о том, почему Илона Гвоздева больше не будет выходить на паркет "Танцев";