Танцовщик-предатель и фанат президента РФ Владимира Путина Сергей Полунин, который родился в Херсоне, однако в течение длительного времени строил карьеру в России, откуда недавно решил сбежать, засветился в компании американского актера Шона Пенна. Хореограф показал совместное фото с 64-летним продюсером, который после начала большой войны поддерживал Владимира Зеленского, и заявил, что лауреат премии "Оскар" якобы помогал ему организовывать "секретную встречу" между США и страной-агрессором.

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Соответствующий пост появился на странице приспешника Кремля в Instagram. Дополнительно он пожаловался на власти России, которые якобы отклонили его предложение провести "переговоры".

"В начале конфликта между Украиной и Россией я попросил Шона помочь, и он великодушно предложил организовать тайную встречу на Кубе между Россией и США. К сожалению, в РФ мое предложение отвергли, даже не попробовав, что очень разочаровывает", – написал танцовщик.

Кроме того, как отметил Сергей Полунин, президент РФ всегда подчеркивал, что страна-агрессор будет вести диалог только с США. Однако, по словам хореографа-предателя, Россия использовала турецкую платформу и начала прямые переговоры с Украиной, что, по его мнению, было абсолютно безрезультатно.

"В результате погибло более миллиона человек: дети, пожилые люди, талантливые молодые мужчины и женщины. Миллионы людей потеряли дома, почувствовали горе и боль", – заявил артист.

Дополнительно Полунин поблагодарил Шона Пенна за то, что он "замечательный человек" и пытался сделать все возможное, чтобы "спасти украинцев и россиян".

Пост танцора, где он, кстати, не указал, когда и где было сделано фото, выглядит довольно абсурдно, ведь мужчины демонстрируют кардинально разные позиции относительно полномасштабного вторжения. Сергей Полунин, который начинал свой творческий путь в Херсоне, со временем принял сторону Кремля и заявлял, что имеет миссию "помирить Украину, Россию и Запад". Он убрал со своего тела несколько татуировок, связанных с Родиной, вместо которых набил три портрета Путина. Кроме того, фанат российского диктатора даже устраивал шоу в честь мертвых российских оккупантов. Выступить с этим номером танцовщик решил в Узбекистане, однако нарвался на хейт.

Интересно, что, несмотря на громкие заявления о любви к России и Путину, хореограф выехал из РФ. Свое решение он объяснил так: "Душа не на месте. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время, и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России прошло, будто сейчас я свою миссию здесь выполнил. Россия стала для меня домом на многие годы, огромная помощь мне была оказана".

А вот Шон Пенн демонстрировал кардинально иную позицию по отношению к Украине. 23 февраля 2022 года он находился в Киеве, где и встретил начало войны, и пообщался с Владимиром Зеленским. Актер не скрывал своего восхищения лидером Украины, поэтому откровенно говорил: "Он был истощен, но непреклонен. Он настаивал, что никогда не покинет свою страну".

Кроме того, режиссер снял фильм Superpower ("Суперсила"), где рассказал о бесстрашной борьбе за независимость, полномасштабном вторжении, а также о Владимире Зеленском, который прошел путь от комедийного актера и продюсера до президента страны.

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