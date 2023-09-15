К Киеву подходили кадыровцы: Шон Пенн в деталях рассказал о встрече с Зеленским в феврале-2022 и признался, что его поразило больше всего

Популярный американский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн рассказал о его встрече с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась накануне полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Он поделился впечатляющими деталями и тем, что видел своими глазами в Киеве.

Об этом Шон Пенн рассказал в интервью для издания Variety. Режиссер был удивлен, что президент не перенес встречу из-за напряженной ситуации в стране.

Рандеву было назначено на 23 февраля, за день до вторжения, как окажется потом. У Пенна было одно условие: первую встречу не будут снимать. "Я хотел дать ему возможность решить, способен ли он мне довериться. С камерами это сделать невозможно", – объясняет он. Встреча прошла в кабинете Зеленского. Они быстро нашли общий язык.

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Кое-кто считал гостеприимность Зеленского и тот факт, что он видится с Пенном – поведением бестолкового человека. Шон думал иначе. Он воспринял спокойствие Зеленского как "последнюю каплю оптимизма", что стране удастся избежать кровопролития.

Но не вышло. На следующее утро Россия нанесла удар, и Зеленского силой загнали в бункер. Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, друг Пенна, призвал его покинуть страну, чтобы он не стал звездным заложником Путина. Пенн настоял на том, чтобы остаться.

"Меня смутило, что он не перенес встречу, – вспоминает Пенн. – На улицах уже были чеченские боевые отряды". Пенн рассказывает об уравновешенности Зеленского того дня в настоящем времени: "Он в ясном уме. Его глаза светлые. Я знал, что это будет одно из двух: либо я буду безразличным, либо просто позволю себе восхищение им".

"Больше всего меня тогда беспокоило то, что Шон был с Зеленским, – рассказывает О'Брайен, – и я предполагал, что россияне попытаются нанести смертельный удар, чтобы избавиться от президента. Я не хотел, чтобы Шон был в бункере, когда в него попадет ракета ". Пенн проигнорировал совет и спустился навстречу Зеленскому, сменившему костюм на свою, теперь уже знаменитую, военную форму. Шон вспоминает: Зеленский выглядел истощенным, но непреклонным. Он настаивал, что никогда не покинет свою страну.

После этого Пенн и его команда возвращались в свой отель через темный город. Вспоминая эту встречу, Шон все еще ощущает волнение. "У меня такое чувство, что, возможно, больше никогда не увижу его", – говорил Пенн, дрожащим голосом. Конечно, Шон впоследствии встретился с Зеленским, и еще полдюжины раз в течение следующего года. Они сблизились, и Пенн не стесняется своего восхищения.

"Я видел, как кардинально он меняется с каждым днем, – рассказывает Пенн. – На тот момент он был важной мишенью. Но никуда не собирался. В тот день он узнал, что был рожден для этого".

Оглядываясь назад, понимаем, что встреча Зеленского с Пенном была не такой уж абсурдной, как казалось тогда. Президент знал, что Украина не сможет выжить без западной поддержки и оружия, поэтому он начал медиа-кампанию, которой бы позавидовал любой голливудский публицист. Он выступал через спутник перед Конгрессом; давал эксклюзивные интервью – все, что могло бы заинтересовать Запад и заставило стать на свою сторону.

"Может, он подумал: "Шон Пенн будет для нас песчинкой на этом пляже", – говорит режиссер. – Для него это было частью борьбы на войне. Это так же важно, как и любой солдатский долг. Он должен был это сделать".

Ранее OBOZREVATEL уже писал о впечатлениях Шона Пенна от полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда актер сказал, что стал "свидетелем рождения чего-нибудь нового для современного мира".

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