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К Киеву подходили кадыровцы: Шон Пенн в деталях рассказал о встрече с Зеленским в феврале-2022 и признался, что его поразило больше всего

Obozrevatel
Люди
3 минуты
2,8 т.
К Киеву подходили кадыровцы: Шон Пенн в деталях рассказал о встрече с Зеленским в феврале-2022 и признался, что его поразило больше всего

Популярный американский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн рассказал о его встрече с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась накануне полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Он поделился впечатляющими деталями и тем, что видел своими глазами в Киеве.

Об этом Шон Пенн рассказал в интервью для издания Variety. Режиссер был удивлен, что президент не перенес встречу из-за напряженной ситуации в стране.

Рандеву было назначено на 23 февраля, за день до вторжения, как окажется потом. У Пенна было одно условие: первую встречу не будут снимать. "Я хотел дать ему возможность решить, способен ли он мне довериться. С камерами это сделать невозможно", – объясняет он. Встреча прошла в кабинете Зеленского. Они быстро нашли общий язык.

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К Киеву подходили кадыровцы: Шон Пенн в деталях рассказал о встрече с Зеленским в феврале-2022 и признался, что его поразило больше всего

Кое-кто считал гостеприимность Зеленского и тот факт, что он видится с Пенном – поведением бестолкового человека. Шон думал иначе. Он воспринял спокойствие Зеленского как "последнюю каплю оптимизма", что стране удастся избежать кровопролития.

Но не вышло. На следующее утро Россия нанесла удар, и Зеленского силой загнали в бункер. Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, друг Пенна, призвал его покинуть страну, чтобы он не стал звездным заложником Путина. Пенн настоял на том, чтобы остаться.

К Киеву подходили кадыровцы: Шон Пенн в деталях рассказал о встрече с Зеленским в феврале-2022 и признался, что его поразило больше всего

"Меня смутило, что он не перенес встречу, – вспоминает Пенн. – На улицах уже были чеченские боевые отряды". Пенн рассказывает об уравновешенности Зеленского того дня в настоящем времени: "Он в ясном уме. Его глаза светлые. Я знал, что это будет одно из двух: либо я буду безразличным, либо просто позволю себе восхищение им".

"Больше всего меня тогда беспокоило то, что Шон был с Зеленским, – рассказывает О'Брайен, – и я предполагал, что россияне попытаются нанести смертельный удар, чтобы избавиться от президента. Я не хотел, чтобы Шон был в бункере, когда в него попадет ракета ". Пенн проигнорировал совет и спустился навстречу Зеленскому, сменившему костюм на свою, теперь уже знаменитую, военную форму. Шон вспоминает: Зеленский выглядел истощенным, но непреклонным. Он настаивал, что никогда не покинет свою страну.

К Киеву подходили кадыровцы: Шон Пенн в деталях рассказал о встрече с Зеленским в феврале-2022 и признался, что его поразило больше всего

После этого Пенн и его команда возвращались в свой отель через темный город. Вспоминая эту встречу, Шон все еще ощущает волнение. "У меня такое чувство, что, возможно, больше никогда не увижу его", – говорил Пенн, дрожащим голосом. Конечно, Шон впоследствии встретился с Зеленским, и еще полдюжины раз в течение следующего года. Они сблизились, и Пенн не стесняется своего восхищения.

"Я видел, как кардинально он меняется с каждым днем, – рассказывает Пенн. – На тот момент он был важной мишенью. Но никуда не собирался. В тот день он узнал, что был рожден для этого".

Оглядываясь назад, понимаем, что встреча Зеленского с Пенном была не такой уж абсурдной, как казалось тогда. Президент знал, что Украина не сможет выжить без западной поддержки и оружия, поэтому он начал медиа-кампанию, которой бы позавидовал любой голливудский публицист. Он выступал через спутник перед Конгрессом; давал эксклюзивные интервью – все, что могло бы заинтересовать Запад и заставило стать на свою сторону.

"Может, он подумал: "Шон Пенн будет для нас песчинкой на этом пляже", – говорит режиссер. – Для него это было частью борьбы на войне. Это так же важно, как и любой солдатский долг. Он должен был это сделать".

К Киеву подходили кадыровцы: Шон Пенн в деталях рассказал о встрече с Зеленским в феврале-2022 и признался, что его поразило больше всего

Ранее OBOZREVATEL уже писал о впечатлениях Шона Пенна от полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда актер сказал, что стал "свидетелем рождения чего-нибудь нового для современного мира".

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