''Суперсила''. На Берлинале показали фильм Шона Пенна о войне в Украине

На 73-м Берлинском кинофестивале состоялась мировая премьера документального фильма Шона Пенна и Аарона Кауфмана о войне РФ против Украины под названием Superpower ("Суперсила"). В нем создатели рассказали о бесстрашной борьбе за независимость, о полномасштабном вторжении, которое сам Пенн встретил в Киеве, а также о Владимире Зеленском, проделавшем путь от комедийного актера и продюсера до президента страны.

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Кинокартину в зале Берлинале-2023, где собралось более двух тысяч человек, встретили продолжительными громкими овациями. В частности, ее пришли посмотреть исполнительный директор кинофестиваля Мариэтт Риссенбик, немецкий актер и активист Клеменс Шик, а также украинская певица Тина Кароль, песня которой Kolomyika стала саундтреком к фильму, пишет The Hollywood Reporter.

А вот премьера "Суперсилы" для Зеленского состоялась на несколько дней раньше. Накануне Шон Пенн посещал Украину в шестой раз после полномасштабного вторжения, где и показал президенту готовый фильм.

Перед премьерой звезда "Таинственной реки" и "Харви Милк" также произнес речь, в которой призвал помогать украинскому народу и поблагодарил всех, кто уже этим занимается.

На своей странице в Instagram показ документалки на Берлинале прокомментировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он также попал в киноленту.

"Благодарю Шона и Аарона за этот замечательный фильм. Потому что битва за правдивую историю – это еще один фронт войны, на котором мы должны выиграть. Правда в кино – это наша победа", – отметил Ермак.

Аарон Кауфман также объяснил, что главный посыл фильма – это объяснить мировой общественности необходимость помогать Украине всеми возможными способами.

После показа он заявил: "Я не думаю, что кто-то из нас действительно понимал, что такое Украина. Потом мы провели там много времени, и мы полюбили людей, мы полюбили страну, мы тоже полюбили этот идеализм".

Взял слово после премьеры и Шон Пенн: "Украинцы победят, вопрос – какой ценой. Чем дольше вы медлите, тем дороже обходится им эта победа".

Отметим, съемки "Суперсилы" стартовали еще в ноябре 2021 года, до начала широкомасштабной войны. Пенн собирался снять фильм о президенте, который когда-то был комиком. Однако в результате получилась мощная история о несокрушимости украинского народа.

Напомним, американская актриса Энн Хэтэуэй выразила свое восхищение Владимиром Зеленским после его речи на Берлинале-2023. Кинозвезда трогательно поддержала Украину и прокомментировала появление президента на кинофестивале.

Как писал OBOZREVATEL, Шон Пенн во время своего третьего визита в Украину с начала полномасштабного вторжения России вручил Владимиру Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу нашей страны. Однако и актер без наград домой не вернулся. Подробности – в нашем материале.

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