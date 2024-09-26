'Вообще без ума, птичий интеллект'. Украинский хореограф рассказал о двух известных коллегах, работающих на Россию

Украинский хореограф-постановщик Илья Мирошниченко озвучил интересные факты о своем российском коллеге, танцовщике Сергее Полунине, родившемся и выросшем в Херсоне, однако ныне яростно поддерживающем агрессивную кремлевскую политику в отношении Украины. А также о еще одном выходце из Украины, хореографе Василии Козаре, который родом из Мукачево, а сейчас живет и сотрудничает с путинистами в Москве.

Видео дня

Мирошниченко говорит, что таких людей, по его мнению, сложно назвать украинцами. Об этом хореограф рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Полунин – это человек вообще без ума, там просто птичий интеллект, – говорит Илья Мирошниченко. – Лично я с ним не знаком, но у нас очень много общих знакомых, от которых многое слышал. Что тут скажешь… Мне очень нравится утверждение политического эксперта Виталия Портникова о том, что есть большая разница между гражданами Украины и людьми, которые когда-то просто родились в Украине".

"Вот Вася Козар, например, ставший победителем одного из сезонов шоу "Танцуют все!" в Украине, – продолжает Мирошниченко. – Парень из Мукачево, когда приехал в Киев, долгое время говорил только на украинском. А за несколько лет до российского вторжения засветился в Москве и остался там. А уже после вторжения режиссировал ледовое шоу российской фигуристке и жене пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Татьяна Навка, кстати, тоже, как известно, родом из Украины".

Мирошниченко признается, что в свое время его так поражали такие истории предательства, что решил создать в соцсети страницу, куда выкладывал рассказы о подобных "героях": "В марте 2022 года меня сильно начали, простите на слове, курить все эти истории. Я только что отвез к границе жену, которая уехала в Данию. Пока ехал в Киев, столько передумал. И вернувшись домой, создал в Instagram страницу, куда какое-то время регулярно постился информацию о предателях".

"Я не считаю таких людей украинцами, – добавляет Илья. – Это обычные паразиты, которые ничем не лучше любого военного Российской Федерации. Это люди, о которых, в принципе, даже не вижу смысла и вспоминать. Как и о русском языке – вот какая от него польза? Он мне сейчас кажется совершенно ненужным. Ну зачем? Я понимаю, зачем мне английский язык. Польский хотел бы выучить. А русский? Не вижу в нем никаких перспектив".

Ранее OBOZ.UА писал, что фигуристка Татьяна Навка, жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, представила в Москве ледовое шоу по произведению Николая Гоголя, использовав украинскую музыку. В спектакле звучат украинские песни, которые перевели на русский язык. В частности, украли хит Кристины Соловой "Тримай", а также легендарную композицию "Ніч яка місячна". Позже стало известно, что режиссером-постановщиком зрелища стал украинец Василий Козар родом из Мукачево. Татьяна Навка – уроженка Днепра.

OBOZ.UА также рассказывал об интересных фактах из биографии танцовщика-предателя Сергея Полунина. В одном из недавних интервью хореограф Полунин восхвалял свою жизнь в России так: "Здесь прямая идеальная для меня страна. Свобода есть, есть связи, есть возможности, есть зритель, есть поддержка. Все есть! Россия никогда не была агрессором, это всегда была точка силы, с этой страной надо считаться, но это не та страна, которая хочет совершить зло в мире. Это та страна, которая иногда спасает человечество".

В том же телеинтервью танцовщик заявил, что избегает поездок по миру, поскольку боится "политического преследования": "Немножко опасно, например, куда-то уезжать – непонятно, где поймают. У меня до сих пор есть паспорт Украины и как гражданина Украины могут переслать на ту территорию". В то время балетмейстер занимал должность ректора Академии хореографии Севастополя. Месяц назад стало известно, что он уже не руководит этим вузом.

Полное интервью с Ильей Мирошниченко читайте на OBOZ.UА здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки.