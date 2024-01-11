Жена Пескова родом из Днепра Татьяна Навка украла для своего шоу украинские песни: Кристина Соловий хочет судиться

Российская фигуристка родом из Днепра Татьяна Навка, также являющаяся женой путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, еще в декабре 2023 года презентовала циничное шоу на льду "Вечера на хуторе" по украинскому драматургу Николаю Гоголю. В спектакле нагло использовали украинские песни, которые перевели на русский язык. В частности, украли хит Кристины Соловий "Тримай", а также легендарную композицию "Ніч яка місячна".

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Украинская певица не стала мириться с ситуацией, поэтому на личной странице в Instagram объявила, что собирается судиться с ворами ее песни. Это прецедент, ведь россияне и ранее без разрешения переводили и присваивали себе музыкальное достояние украинцев. Впрочем, Соловий стала первой, кто решил вынести это в правовую плоскость.

Россияне привыкли воровать у Украины культуру и историю, но шоу Навки признали апогеем их цинизма. Кроме того, что украинское представление в Москве поставила экс-украинка, которая является женой путинского прихвостня, использовав для этого украинскую музыку, к событию еще и присоединилась Ани Лорак. Певица-предательница стала исполнительницей переведенной на русский язык песни "Ніч яка місячна". Но спела она не сама – компанию ей составил коллега из Запорожья Александр Панайотов, также избравший кровавые рубли и игнорирование геноцида собственного народа.

Что касается Соловий, то она заметила, что россияне далеко не впервые воруют ее песни. Терпеть цинизм страны-террористки певица больше не собирается.

Она известила: "Речь идет не о краже одной песни "Тримай". Речь идет об апроприации (присвоении) культурного наследия украинцев. Я осознаю, что осудить виновных будет нелегко. Обращаюсь ко всем украинцам, в том числе и за рубежом, помочь мне с поиском и установлением причастных юридических лиц этого "шоу". Украинская песня – это оружие. И это тот случай, когда мы должны объединяться, чтобы защитить свое".

Между тем в сети все активнее распространяют видео с шоу Навки, комментируя, что "великая русская культура" не может создать свое, поэтому "ворует по инерции".

Стоит отметить, что кроме вышеупомянутых песен, в шоу Навки также использовали легендарный украинский "Щедрик" Николая Леонтовича, который также перевели на русский. Детальнее об этом – в нашем материале.

Как писал OBOZ.UA ранее, Татьяна Навка заявила, что хочет привести свое ледовое шоу во временно оккупированный Мариуполь. В интервью российским пропагандистам из "РИА Новости" супруга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова назвала это "хорошей идеей", спровоцировав бурную реакцию у российских болельщиков.

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