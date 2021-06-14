Портрет Путина на груди и примирение России и Украины: о чем рассказал Сергей Полунин в интервью Собчак. Видео

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак взяла интервью у бывшего солиста украинской Национальной оперы Сергея Полунина. Она описала танцора как "сказочного до***ба". По ее словам, такое описание подходит ему больше всего.

В ходе интервью, которое появилось на официальном Youutube-канале звезды "Осторожно: Собчак", выяснилось, что у Полунина есть три паспорта – Украины, России и Сербии (чтобы смотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы).

Также артист постепенно сводит все свои татуировки, включая украинский трезубец на кисти и портрет Путина на груди. По его словам, последнюю удалять "морально сложно". Полунин объяснил, что набил портрет Путина в день президентских выборов в России – чтобы энергетически забрать на себя негатив в его адрес.

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Свою главную цель Полунин видит в том, чтобы помирить Россию, Украину и Запад.

Про Украину Собчак не задавала вопросов Полунину. Он только озвучил, что не может видеться с родными. Однако формально въезд на территорию Украины ему никто не запрещал.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Собчак заявила, что ее "бомбит, как Филиппа Киркорова" из-за скандала с Нателлой Крапивиной. По словам знаменитости, продюсер Светланы Лободы наговорила лишнего, но "такое бывает".