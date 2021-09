'Так я потеряла девственность': певица Софи Эллис-Бекстор сделала откровенное признание об изнасиловании

Британская певица Софи Эллис-Бекстор, известная своими хитами "Murder On The Dance Floor" и "Heartbreak Make Me A Dancer", призналась, что подверглась сексуальному насилию. На момент, когда это произошло, она заканчивала школу.

Об этом артистка рассказала в своих мемуарах "Spinning Plates". В книге она делится жуткими подробностями и объясняет, почему не обратилась в полицию.

"Я вижу себя со стороны: я говорю ему"нет"и"я не хочу", но это ни на что не влияет. Он занимался со мной сексом, и мне было так стыдно. Именно так я потеряла девственность. Я чувствовала себя грязной , глупой и неуверенной в том, как относиться к тому, что происходит, ведь у меня не было подобного опыта ", – пишет Софи.

Видео дня

42-летняя певица решилась наконец рассказать это, чтобы помочь женщинам, которые также пережили подобную трагедию. Она хочет на своем опыте показать, что нужно обращаться в полицию сразу, а не думать, что это только ваша проблема.

Это произошло с исполнительницей, когда она только заканчивала школу. Случайное знакомство на концерте и приглашение посмотреть дома на книги закончилось изнасилованием для 17-летней девочки. Она вспоминает, что это сделал 29-летний музыкант по имени Джим.

Софи не обратилось в правоохранительные органы, ведь думала, что если ее не били и не угрожали, то никто не возьмется за это дело. С течением времени артистка поняла, что об этом нужно кричать.

"Меня никто не бил и не кричал на меня, чтобы заставить подчиниться. Я читала и видела, как тогда обсуждали секс, и это заставило меня думать, что у моих обвинений не будет судебной перспективы", – объясняет Софи.

Сейчас британка мечтает о том, чтобы достойно воспитать 5 своих сыновей. Она регулярно объясняет им, как важно получить согласие от сексуального партнера.

Также OBOZREVATEL рассказывал о том, что Анджелина Джоли намекнула на насилие со стороны экс-супруга Брэда Питта