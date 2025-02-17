'Так не доставайся ты никому': Камалия впервые рассекретила отношения с преследующим ее бойфрендом-тираном

Украинская певица Камалия впервые рассказала об отношениях с мужчиной-тираном, с которым встречалась после развода с Мохаммадом Захуром. Отныне для артистки одним и главных критериев характера будущего избранника является его уравновешенность, ведь бывшего бойфренда она не побоялась назвать психопатом, который ее преследует.

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В интервью "Люкс ФМ" певица призналась, что теперь всех мужчин сравнивает с Захуром: чтобы были обеспеченными и не ревновали к бывшему и детям. В то же время бойфренд-тиран пытался певицу привязать к себе, позвав сразу замуж.

"Мужчина был, который мне понравился. Он не супермиллионером был, но зарабатывал деньги, был обеспечен, он мне очень понравился. Но се ля вы – не сошлось, потому что это ревность, конечно. Когда мы начали разговаривать, он так сказал: "Если две недели с детьми – значит, две недели со мной. Обязательно замуж", – а меня это напрягает", – призналась артистка.

Она пояснила, что мужчина также заставлял ее планировать свой график чуть ли не на полгода вперед и очень ревновал к Захуру и детям, не знающим о разводе родителей.

Я должна планировать, почти подписывать у него свой график. Должен быть график четкий на месяц, два, три, полгода. А как у артиста может быть так? – рассказала Камалия. – Плюс у меня дети. Вот у меня ребенок, не дай Бог, заболеет, и мне нужно будет срочно в Лондон лететь, и я должна спрашивать разрешение? Нет, я так не могу. А я буду его женщиной, и он мне скажет: "Ты моя женщина, и я тебе не разрешаю"?"

В частности, Камалия отметила, какими чертами характера был наделен ее бойфренд. Прежде всего, у него якобы была нестабильная психика, особенно под действием алкоголя. В то же время, его предложение быстро жениться стало для певицы "колокольчиком" о темпераменте "тирана, нарцисса, психопата".

"А я уже видела такие черты характера у этого мужчины: он такой властный мужчина, к моим ногам бросалось все. Тоже и такой романтичный, и такое все. Но я начала замечать, что он запальной, у него неустойчивая психика, такие психоэмоциональные качели. И когда он выпивал, то я видела, что этот мужчина становится очень агрессивным", – отметила певица.

Однако после разрыва отношений он не оставил Камалию в покое. Мужчина стал следить за артисткой и подкупать недалеких к женщине людей, чтобы ему докладывали о каждом шаге.

"Были такие угрозы, типа "Так не доставайся ты никому". И они продолжаются. Но он уже изменил тактику – по-доброму, по-хорошему: "Я хочу тебе помогать, давай по-дружески просто встретимся", – добавила певица.

Вероятно, именно он являлся причиной массовых гематом на лице певицы, фото которых появилось в прошлом году в сети. Правда, тогда артистка сказала, что не знает, откуда те страшные кадры и возможно это фотошоп. Видно, что снимки были сделаны в разный временной период. На одном из кадров Камалия имела огромную гематому в глазной зоне. На других двоих она показывала разбитую губу и окровавленную шею.

Ранее OBOZ.UA писал, что Захур прокомментировал фото Камалии в синяках, которое наделало шорох, и утверждал, что не бил певицу. Любое рукоприкладство со своей стороны мужчина опровергает и утверждает, что это, может быть, был грим.

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