'Начали сливать эти фото'. Камалия предположила, почему ее снимки в крови и гематомах появились в СМИ

Сеть всколыхнули снимки певицы Камалии, на которых она изображена с синяками, разбитыми губами и подбородком, а судя по гемате на шее, артистку даже пытались душить. Настоящие это фото или фотошоп – пока не ясно.

OBOZ.UA обратился за комментарием к исполнительнице. В телефонном разговоре певица предположила, почему, по ее мнению, фотографии попали в сеть. Их оригинальность она отрицает.

"Я не знаю, что это за снимки, – говорит Камалия. – Не исключаю, что это может быть монтаж. Почему они появились? Думаю, что СМИ очень соскучились по мне, давно не давала интервью. Не знаю, как это еще объяснить. Мне начали все звонить по телефону, я сначала даже не поняла, почему так много сообщений и звонков. Начали сливать эти фото, спрашивать. Говорить: выйди в прямой эфир и покажи, что с тобой все хорошо. Я вышла вчера в пол одиннадцатого вечера в ТикТок. Показала, что со мной все хорошо. Еще раз вам говорю: не знаю, что это за фото. Я в шоке сама, со мной все хорошо. Сегодня запланированный благотворительный концерт – буду на сцене".

Напомним, в апреле прошлого года певица шокировала поклонников признанием, что разводится со своим мужем после 20 лет брака. Однако впоследствии артистка не раз намекала, что помирилась с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром. Супруги время от времени появлялись вместе на публике. В частности – на Каннском кинофестивале.

С начала вторжения мужчина певицы вместе с их двумя дочерьми живет в Лондоне, девочки пошли там в школу. Камалия время от времени посещает их за границей. Где сейчас находится Захур, и имеет ли отношение к инциденту (если фото все-таки окажутся настоящими) – пока неизвестно.

Ранее OBOZ.UA писал, что часть фанатов подозревает, что звезда может страдать от физического насилия, которое почему-то скрывает. Сама Камалия после обнародования снимков в прямом эфире в ТикТок оставила такой комментарий: "Я не понимаю, что это происходит? Так что я вышла в эфир, чтобы показать всем, что жива, здорова и все со мной хорошо. Детки со мной, все хорошо, ничего не случилось".

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