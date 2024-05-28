'Я ее не избивал'. Захур прокомментировал фото Камалии в синяках, которое натворило шорох

Пакистанско-украинский миллиардер Мохаммад Захур прокомментировал вероятное избиение своей бывшей жены Камалии, фотографии последствий чего разлетелись по сети и обеспокоили украинцев. Любое рукоприкладство со своей стороны мужчина опровергает и утверждает, что это был грим.

Однако следы крови и избиения выглядят правдоподобно, как для грима. Захур ясно отметил в интервью "Тур Зірками", что он никакого отношения к этому не имеет.

"Я не знаю, но самое главное, это не я. Возможно, это был грим, возможно, там что-то... Я не знаю, что это было, но, в любом случае, это не я. Не гримировал и не избивал", – объяснил он.

Сама Камалия утверждает, что не знает, кто распространил фотографии с избиением в сети. Что интересно, в этом рассказе она противоречит сама себе, ведь сначала рассказывает, что решает этот вопрос, а в другой момент держит интригу, потому что не может ничего объяснить.

Еще пока разбираемся, что это за фотографии. Вот пока я не знаю. Знаете, есть такие секретные проекты, о которых ты не можешь говорить, скажем так. Сказала, и на этом больше не спрашивайте. Никто меня не бьет, все хорошо. Так что успокойтесь", – рассказала она.

Более того, пара развелась в 2023 году и живет отдельно. Певица пояснила, что уже имеет бумажный документ о расторжении брака. Причину окончания отношений с Мохаммедом Захуром длиной в 20 лет она не разглашала.

Напомним, ранее сетью распространились фотографии Камалии с якобы синяками и кровью на лице. Они изрядно обеспокоили общественность, но артистка объяснила, что ее экс-мужчина не имеет к этому никакого отношения. Достоверность этих фото остается под вопросом, поскольку сама звезда заверила, что впервые увидела их.

Ранее она объясняла, почему соответствующие фото появились в интернете. Их оригинальность Камалия все еще отрицает.

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