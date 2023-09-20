Певица родом из Украины Таисия Повалий, которая продалась за кровавые рубли и стала рупором Кремля, пробила очередное дно и выступила на концерте "Песни русского мира". Цинизма ситуации добавляет тот факт, что пела запроданка украинскую народную песню "Ти ж мене підманула", для чего даже вспомнила родной язык.

Видео с выступления предательницы распространили ее фан-аккаунты в Instagram. Известно, что проходило пропагандистское шоу, организованное Z-патриотами, на сцене Кремля (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Концерт выйдет в эфир на федеральных каналах 4 ноября этого года. Это уже традиционная программа пропагандистов в так называемый "День народного единства" и "День воинской славы России". Повалий не брезгует выступать на подобных шабашах с украинскими песнями, чем продвигает в массы нарратив о "братских народах".

Видео дня

"Ти ж мене підманула" Повалий спела в компании Кубанского казачего хора. Пока они цинично плясали под украинскую народную песню в Кремле, на экранах показывали желтые подсолнухи.

Отметим, Государственный академический ордена Дружбы народов Кубанский казачий хор базируется в Краснодаре. В их репертуаре – российские и украинские песни, а также песни на стихи русских и украинских поэтов.

В 2014 году хор был награжден медалью "За освобождение Крыма и Севастополя", как отмечается, "за вклад в дело по возвращению Крыма России", то есть аннексии украинского полуострова страной-террористкой.

Напомним, не так давно Повалий засветилась в оккупированном Луганске. Там предательница развлекала захватчиков, которые своими руками убивают ее сограждан, на церемонии открытия мемориального комплекса "Острая Могила".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Повалий в очередной раз выдала порцию пропагандистского бреда об Украине и призналась России в любви. Артистка выступила на фестивале патриотической песни "Время героев" в Уфе, а также на гала-концерте конкурса "ПесниZаРодину" в Кемерово, где развлекала граждан страны-террористки песней о "неподкупной Руси, крае Есенина". Подробности – в нашем материале.

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