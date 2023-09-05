Таисия Повалий приехала в оккупированный Луганск петь оды Путину. Фото и видео

Певица родом из Украины Таисия Повалий, которая продалась за кровавые рубли и стала рупором Кремля, засветилась в оккупированном Луганске. Там предательница развлекала захватчиков, которые своими руками убивают ее сограждан, на церемонии открытия мемориального комплекса "Острая Могила".

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Реконструкцию мемориала выполнило Российское военно-историческое общество по поручению президента-диктатора Владимира Путина, а именно поэтому на циничном "празднике" не обошлось без восхваления кремлевского вождя. Видео с выступлением Повалий на пропагандистском концерте распространили в сети (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Компанию "украинке" на сцене составил известный путинист и фанат войны в Украине Александр Михайлов. Вместе они исполнили песню "На дальнем берегу", а в зале их слушали сотни оккупантов и коллаборантов.

С циничными речами на церемонии открытия выступали и местные "власти". Террорист и временно исполняющий обязанности главы так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник выдал пропагандистский спич о том, что "народ Донбасса идет правильной дорогой".

"Открытие мемориального комплекса Острая Могила очень символично связано с нынешним временем. И в 1919, и в 1942, и в 2014 годах враг не прошел, был остановлен, не смог нас покорить. И события 2022-2023 годов, СВО подтверждают теорию о том, что сломить народ Донбасса невозможно, потому что у нас настоящий крепкий донбасский шахтерский характер. Это наша историю, которую, к большому сожалению кто-то пытается перевернуть, рассказать нам обратное. Но на самом деле мы знаем, что было именно так, у нас есть правильные книги, очевидцы. Мы верны своей истории и идем правильной дорогой", – выслужился перед Кремлем Пасечник.

Помимо Повалий развлекать убийц и террористов в оккупированном Луганске приехали также Лариса Долина, Сергей Шакуров, Владимир Стеклов и другие путинские шуты.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Повалий в очередной раз выдала порцию пропагандистского бреда об Украине и призналась России в любви. Артистка выступила на фестивале патриотической песни "Время героев" в Уфе, а также на гала-концерте конкурса "ПесниZаРодину" в Кемерово, где развлекала граждан страны-террористки песней о "неподкупной Руси, крае Есенина". Подробности – в нашем материале.