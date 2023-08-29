Таисия Повалий на фоне кокошников и символа Z цинично оболгала Украину и призналась в любви к России. Видео

Певица родом из Украины Таисия Повалий, которая продалась за кровавые рубли и стала рупором Кремля, в очередной раз выдала порцию пропагандистского бреда об Украине и призналась России в любви. Артистка выступила на фестивале патриотической песни "Время героев" в Уфе, а также на гала-концерте конкурса "ПесниZаРодину" в Кемерово, где развлекала граждан страны-террористки песней о "неподкупной Руси, крае Есенина".

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Видео с пропагандистских мероприятий распространили россияне на фан-страницах запроданки в Instagram. После выступления Повалий дала комментарий местным псевдоСМИ, заявив, что "у России великое будущее".

Чтобы полноценно выслужиться перед Кремлем, не забыла предательница полить грязью Украину. Она выдала, что у украинцев не было "духовного воспитания", поэтому в 2014 году случился "переворот". Продвигает Повалий в массы также нарратив о том, что на РФ кто-то якобы хочет посягнуть, а именно поэтому она поет "патриотические" песни.

"В наше время обязательно нужны песни патриотические. Время такое, понимаете. Чем больше на нас хотят посягнуть, тем мы должны быть сплочённее, быть патриотически настроены, должны созидать, быть вместе. Я думаю именно такие песни растят ту молодежь, которую нельзя будет потом вот так вот подкупить. Когда был переворот в Украине, я жила там. Я знаю на своем опыте, как это сложно и как людям не хватало духовного воспитания, чтобы все переживали за семьи, чтобы все думали о своем будущем. Поэтому патриотическая песня воспитывает духовность. И я уверена, что будущее у России великое. И наша молодежь – она могучая, она мудрая", – принялась расхваливать путинистка страну-террористку.

Так, на фестивале в Кемерово под террористической буквой Z, которая считается современной свастикой, Повалий пела на фоне танцовщиц в кокошниках. А пела она следующее: "Ты дала мне силы несметные, ты – любовь моя и спасение. Ах, ты, Русь моя, песня светлая, край берёзовый, край Есенина. Ты изведала горя горького, но всегда была всем заступницей. Ах, ты, Русь моя, песня гордая, беззаветная, неподкупная!"

И если у кого-то вдруг еще остались сомнения в том, что Повалий верная патриотка страны-агрессора, певица на всякий случай отдельно проговорила: "Я очень люблю Уфу. Башкортостан – моя любимая страна, которую я посещаю уже несколько раз, и я прям каждый раз влюбляюсь все больше и больше".

Отметим, Башкортостан – страна на Южном Урале и в Приуралье в составе Российской Федерации. Забавно, что конкретно в Уфе на фестиваль патриотической песни пришло довольно мало людей, поэтому Повалий пришлось петь перед полупустой площадью.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Повалий поздравила страну-агрессора с Днем России, который отмечался 12 июня, назвав ее великой и любимой. Украинцы буквально уничтожили артистку в комментариях под постом.

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