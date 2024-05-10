'Сынок, ты меня знаешь? Отпусти нас...' Стало известно об инциденте с Софией Ротару в Грозном

Украинский продюсер Сергей Перман рассказал об инциденте во время гастролей в Грозном, произошедшем в 2010-х годах. Тогда артистки отечественной эстрады, среди которых София Ротару, Руслана Лыжичко и Ани Лорак, оказались в сложной ситуации и не могли покинуть РФ. Однако проблему решила исполнительница "Червоної рути".

Подробности Перман раскрыл в интервью Дмитрию Гордону. По словам продюсера, он повез звезд выступать за границей, в частности, как оказалось позже, в Россию. Кроме певиц в поездку поехали и другие коллективы.

Он признался, что их не хотели выпускать из Чечни по личному указанию "плохого человека". В то время продюсеру звонили по телефону и приказывали немедленно покинуть страну. "И Софья Михайловна подходит к пограничнику и говорит: "Сынок, ты меня знаешь?" Он говорит: "Да". – "Отпусти нас", – рассказал Перман.

Он добавил, что после этого украинцев пропустили. Коллектив сел в чартерный самолет, но пилот не захотел поднимать транспорт в воздух, поскольку не имел разрешения на вылет. "Я так закричал на него, что он понял, что надо взлетать, – продолжил гость. – И мы взлетаем без разрешения. Гробовая тишина в самолете. Вот так повлияла София Михайловна".

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