Стальной человек. Виктор Розовый впервые вышел на связь после тяжелого ранения на фронте и показал фото с рубцом на голове

Воин 3-й отдельной штурмовой бригады Виктор Розовый впервые после тяжелого ранения вышел на связь с поклонниками. С большим рубцом на голове он показался на больничной койке, успокоив украинцев хорошими новостями.

По словам звезды, самое сложное осталось позади, поэтому он уже даже может шутить над этим. Соответствующий пост появился в Instagram героя.

"Вырулил. Еще есть очень много реабилитационной работы, но самое худшее и страшное позади. Теперь буду выеб*ватся, что проливал кровь за эту страну", – написал бывший шоумен.

Он впервые показал свое фото после осколочного ранения, полученного 21 марта. Это произошло во время выездной задачи. Если бы на помощь воину не пришли друзья, он не смог бы эвакуироваться, рассказала жена Розового Ольга.

Позже она вышла на связь, чтобы сообщить, что Виктора планируют транспортировать за границу. Пока не ясно, произошло ли это и где находится герой.

Также он не раскрыл никаких планов на будущее или сроки лечения. Из средств, которые семье уже удалось собрать, были приобретены приборы ночного видения для собратьев Виктора Розового.

Общественный деятель Сергей Стерненко в своем Telegram-канале рассказал, что недавно навещал товарища. "Был недавно у Вити. Он большой молодец и показывает незаурядный прогресс. Стальной человек", – написал блогер.

Напомним, раненый военный вступил в ряды ВСУ, прервав юмористическую и телевизину карьеру. Во время службы он попал в сексистский скандал.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виктор Розовый объяснил, почему не нужно называть врагов "чмобиками" и другими унизительными словами.

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