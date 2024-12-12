Сын предательницы Повалий решил судиться с государством из-за конфискованного имущества: адвокат оценил шансы и отказался от дела

В октябре 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение о конфискации личного имущества певицы-запроданки Таисии Повалий, которая публично поддерживает кровавый режим Кремля. Такое развитие событий сильно возмутило сына запроданки, 41-летнего Дениса Повалия, поэтому он решил судиться с нашим государством.

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Однако, как оказалось, реализовать замысел близкому родственнику коллаборантки будет не так-то легко, поскольку адвокат, с которым давно сотрудничает музыкант, отказался от дела. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Сегодня в 15.30 в Киеве разбор нашей апелляции по конфискации имущества моей семьи. Адвокат, который по дружбе помогал мне ее составлять, оказался не готов рисковать репутацией и представлять интересы подсанкционного лица. Хотя, по его словам, "он не из пугливых". Шансы на победу оценил в 3% ", – написал сын запроданки.

К тому же, как отметил Денис Повалий, он уже потратил кругленькую сумму для подачи апелляции в суд. По словам музыканта, услуги ВАКС обошлись ему более чем в тысячу евро, но останавливаться он не собирается.

"На кону "all in" и поэтому я готов продать редкие рояль и бильярдный стол для того, чтобы расплатиться за услуги "пит-буля", который готов побадаться с системой за "пособников нацистов и коллаборантов", – добавил сын запроданки.

Денис Повалий обратился к подписчикам с просьбой помочь защитить мать предательницы Нину Гирявец и его самого.

"Почему-то нас судит сам Высший антикоррупционный суд Украины, и в процессе общения с его представителями я не увидел ни одного доказательства коррупции, совершенной моей семьей (в частности, мамой, против которой устроена эта показательная политическая расправа). Буду благодарен за любую посильную помощь", – написал он.

Напомним, в октябре 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины принял решение наказать певицу-изменницу Таисию Повалий. В рамках закона "О санкциях" ВАКС конфисковал у коллаборантки: автомобиль BMW; 7 земельных участков, расположенных в Киевской области, общей площадью 9, 3095 га; жилой дом общей площадью 442,8 кв. м.; домовладение общей площадью 101 кв.

К тому же предательница лишилась права на музыку и текст девяти композиций. А именно: "Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу с тобой вдаль синюю", "Доброе утро".

Тогда это решение вызвало сильное возмущение сына фанатки террористической власти Кремля. Денис Повалий заявил, что собирается подавать апелляцию на постановление антикоррупционного суда. В своих соцсетях музыкант написал: "У нас есть 5 дней, чтобы подать апелляцию. Это такой намек, чтобы все сидели и молчали? Неужели только за позицию человека могут лишить всего? Понимаю, что она вызывает возмущение у многих, но, во-первых, ее не разделяют все жильцы дома, который собрались "отжать", а во-вторых, возможно, все же чуть ли не там ищут настоящих коррупционеров?"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что коллега Ани Лорак и Таисии Повалий одним словом объяснил, почему они изменили Украине.

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